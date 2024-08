AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 05/08/2024 - 17:40 Para compartilhar:

Fortes explosões foram ouvidas no centro e no leste de Kiev nesta segunda-feira (5), depois que as autoridades soaram um alerta aéreo, informaram jornalistas da AFP.

“As defesas aéreas estão operando em Kiev. Fiquem nos abrigos”, escreveu o prefeito da capital ucraniana, Vitali Klitschko, no Telegram. Um repórter da AFP ouviu cinco explosões fortes no bairro de Pozniaky, na região leste da cidade.

