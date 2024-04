AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 18/04/2024 - 23:37 Para compartilhar:

A televisão estatal do Irã relatou nesta sexta-feira (19, noite de quinta em Brasília) “fortes explosões” ouvidas perto da cidade de Isfahan, no centro do país, e a agência de notícias Mehr informou a suspensão dos voos sobre Teerã e outras cidades.

Além disso, a agência oficial de notícias Irna relatou que as autoridades ativaram os sistemas de defesa aérea em várias cidades do país.

