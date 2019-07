Fortes chuvas provocaram mortes em Recife, Olinda e Abreu e Lima

As prefeituras de Olinda, Abreu e Lima, Igarassu e Vicência, todas na região metropolitana de Recife (PE), decretaram hoje (24) situação de emergência em virtude das fortes chuvas que caem na região. Foram registradas mortes em Recife, Olinda e Abreu e Lima.

Na capital de Pernambuco, o acumulado de chuvas dos últimos cinco dias equivale ao volume de 20 dias da média histórica para o período. A prefeitura de Recife alerta para o risco de deslizamento de terra em virtude dos terrenos estarem encharcados após a grande quantidade de água. Na madrugada desta quarta-feira foram registradas três mortes.

As chuvas prejudicaram a volta às aulas da rede pública de ensino. Segundo a prefeitura, 10% das escolas não puderam reiniciar as aulas. A Defesa Civil do município está de plantão 24 horas no telefone 0800 081 3400. A ligação é gratuita.

Olinda

Em Olinda, vias foram destruídas e barreiras deslizaram. Com o decreto de situação de emergência, fica autorizada a entrada em casas para prestar socorro ou determinar a evacuação do local. Segundo a prefeitura, choveu o equivalente a 20 dias nas últimas 12 horas. Nas informações mais atualizadas da Defesa Civil, constam 110 pessoas desabrigadas.

Em Olinda, foram confirmadas quatro mortes. Uma delas ocorreu no bairro Águas Compridas, duas em Caixa D’água e uma no Alto Sol Nascente. Essa última foi decorrente de exposição a uma descarga elétrica, ocorrida após um deslocamento de terra que atingiu o barraco onde a vítima morava.

As escolas da rede municipal de ensino suspenderam as aulas no dia de hoje. Com isso, 73 escolas ficaram fechadas e 25,4 mil alunos não tiveram aulas. A prefeitura instaurou um gabinete de crise, do qual participam o prefeito, o vice e representantes das secretarias municipais.

A Defesa Civil de Olinda disponibilizou dois telefones para que a população entre em contato para reportar alguma emergência. Os telefones são (81) 3429-9838 e (81) 99266-5307; este último atende pelo aplicativo WhatsApp.

Abreu e Lima

O decreto do prefeito Marcos José da Silva, que determina a situação de emergência em Abreu e Lima, confirma que seis pessoas morreram no município. As aulas, que também voltariam hoje, tiveram seu reinício suspenso.

A prefeitura informou ainda que alguns postos de saúde não funcionaram nesta quarta-feira porque médicos e enfermeiros residentes em outros municípios não estão conseguindo chegar aos postos para trabalhar.

A Defesa Civil do município está atendendo emergências pelo telefone (81) 98736-6296.

Vicência

Em Vicência, as áreas mais afetadas pelas chuvas foram Comunidade Cristã e Bairro Nova Vicência 3. A prefeitura pede aos moradores das áreas de risco que deixem suas casas e procurem um local seguro.

Segundo o prefeito, Guiga Nunes, as pessoas desabrigadas estão recebendo auxílio-aluguel e se deslocando para áreas seguras.

“As ações vão continuar pela noite. Enquanto houver urgência e demanda no município a gente vai continuar tirando as famílias dos locais de crise, de difícil acesso e alagamentos, e colocando em locais mais adequados”, disse o prefeito, em declaração divulgada nas redes sociais da prefeitura.