Fortes chuvas inundam estradas e cancelam voos em Nova York

Chuvas torrenciais causaram atrasos de trens, cancelamentos de voos e muita dor para os viajantes na noite de domingo (18). A tempestade feroz que atingiu a região inundou estradas e causou longas filas em aeroportos.

Motoristas nas principais rodovias em partes de Manhattan, Bronx e Queens lidaram com água parada que fechou pelo menos uma faixa de tráfego em algumas estradas, de acordo com dados da polícia.

O vídeo compartilhado no X mostrou água da chuva alagando um centro comercial enquanto os compradores pulavam sobre um rio que crescia rapidamente dentro de seu saguão.

Partes de rodovias ficaram submersas, de acordo com câmeras de trânsito, enquanto outras imagens de mídia social mostraram carros tentando atravessar as águas que subiam rapidamente na rodovia no início do domingo.

Passageiros formaram longas filas no Aeroporto LaGuardia, depois que dezenas de voos foram cancelados devido ao mau tempo.

Registros em redes sociais mostram passageiros cansados ​​presos com malas e bolsas enquanto tentam resolver seu próximo movimento. Alguns recorreram a sentar e até mesmo deitar no chão enquanto navegavam em seus telefones.

Tanto o LaGuardia quanto o Newark Liberty International Airport declararam que as condições climáticas da tarde de domingo até a noite estavam interrompendo voos em ambos os aeroportos. O NYPD também alertou que haveria interrupções de voos no Aeroporto JFK.

O serviço ferroviário também foi afetado, com a linha entre Nova York e Filadélfia temporariamente suspenso devido a inundações.

A chuva caiu tão forte na noite de domingo que despejou mais de 2,5 cm de água no Central Park, de acordo com meteorologistas da AccuWeather. Outras partes estão enfrentando até 13 centímetros de chuva.