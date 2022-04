Fortes chuvas deixam um morto e 11 desaparecidos em cidades do Rio

As fortes chuvas no estado do Rio de Janeiro têm causado problemas em várias cidades neste sábado (2). Em Mesquita (RJ), Daniel Ribeiro, de 38 anos, morreu após levar um forte choque em um poste quando tentava ajudar outra pessoa durante um alagamento. As informações são do G1.

Em Angra dos Reis, ao menos 11 pessoas estão desaparecidas depois de um deslizamento de terra atingir quatro casas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, cinco pessoas foram resgatadas com vida e levadas para o Hospital da Japuíba. Os socorristas buscam por sobreviventes.

Conforme a Defesa Civil, todas as 28 sirenes do sistema de alerta, distribuídas em 20 blocos que abrangem as áreas de risco de Angra, soaram durante a madrugada, para alertar moradores sobre a possibilidade de deslizamentos e alagamentos.

A capital carioca também está em estágio de atenção devido às chuvas. Nas redes sociais, o prefeito Eduardo Paes voltou a pedir que a população evite deslocamentos desnecessários. “A tendência é que a gente ainda tenha chuva hoje, a princípio mais fraca para moderada. Então o meu pedido para vocês é que fiquem atentos, se puder evitar deslocamentos desnecessários a gente agradece para que a gente possa arrumar a cidade ao longo do dia”, disse Paes.

Ainda devemos ter um dia de chuvas. À princípio a previsão é de chuvas fracas a moderadas. Alguns bairros da cidade, principalmente os próximos ao litoral ainda enfrentam alagamentos. Peço a atenção de todos em seus deslocamentos. pic.twitter.com/VzjDY8rod1 — Eduardo Paes (@eduardopaes) April 2, 2022

