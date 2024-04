AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 30/04/2024 - 20:16 Para compartilhar:

Cinco pessoas morreram e 18 estão desaparecidas após as fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul, informou o governo do estado nesta terça-feira (30).

O mau tempo afetou 77 municípios gaúchos e deixou também seis feridos. Quase cem pessoas foram evacuadas de suas casas, de acordo com um comunicado.

