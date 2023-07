Fortes chuvas causam inundações no norte da Itália

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 22/07/2023 - 14:42 Compartilhe

CREMONA, 22 JUL (ANSA) – A província de Cremona, no norte da Itália, foi afetada por intensas chuvas e fortes ventos neste sábado (22).

Algumas cidades lombardas ficaram alagadas e dezenas de árvores caíram pelas ruas. Além disso, um blackout deixou várias pessoas sem energia elétrica.

De acordo com as autoridades locais, a forte chuva de granizo com pedras do tamanho de uma bola de tênis causou danos a estruturas e plantações em Cremona.

Apesar da onda de calor, a região de Milão também foi afetada pelo clima instável, tanto que um alerta meteorológico foi acionado na capital da região da Lombardia.

A área de Parma, na Emilia-Romagna, também foi alvo de uma violenta chuva de granizo, afetando principalmente os municípios de Felino e Sala Baganza.

As chuvas causaram muitos problemas no norte da Itália, mas nenhuma pessoa ficou ferida. (ANSA).

