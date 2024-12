Fortes chuvas atingem Santa Catarina e cidades têm ruas tomadas pela água

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/12/2024 - 16:55 Para compartilhar:

O estado de Santa Catarina está enfrentando um período de fortes chuvas nas últimas 24 horas. A cidade de Joinville ficou debaixo d’água após registrar 106 mm de chuva no período, segundo o serviço de meteorologia MetSul. Diversas cidades registraram mais de 100 mm.

Considerada a mais populosa do estado, a cidade tem 616.317 habitantes.

Em Dionísio Cerqueira, no oeste catarinense, foram 176 mm. Em Lindóia do Sul foram 117 mm, e Caçador 103 mm, segundo o órgão mensurador. No município de Bom Retiro, na Serra Catarinense, foram registrados danos significativos, com 50 residências afetadas e cerca de 200 pessoas impactadas pelas enxurradas. A Defesa Civil informou que não há registro de vítimas.

Na manhã de sábado, 7, a Defesa Civil de Joinville alterou de alerta amarelo para laranja o plano de contingência por conta do volume de chuva.

“Isso significa que há ocorrências registradas no município e que, além da Defesa Civil e demais forças de segurança e salvamento, outras secretarias da Prefeitura de Joinville estão em prontidão para o atendimento de ocorrências”, publicou o prefeito Adriano Silva nas redes sociais.

O transporte coletivo foi suspenso pela manhã e o vestibular da Universidade Federal de Santa Catarina também teve horário postergado por duas horas por conta das chuvas.

“A MetSul Meteorologia projeta volumes acima de 100 mm numa extensa área que vai do Norte do Rio Grande do Sul, passa por Santa Catarina e chega ao Paraná, mas devem ser esperadas marcas perto e acima de 200 mm em muitos municípios. Algumas áreas podem anotar em cinco dias acumulados tão altos quanto 250 mm a 300 mm com risco de marcas localizadas superiores de 300 mm a 400 mm, em particular no Paraná”, informou o órgão através de seu site oficial.

Chuva forte até segunda-feira

Segundo a Defesa Civil de Santa Catarina, em boletim divulgado neste sábado, 7, as fortes chuvas devem atingir o estado até a próxima segunda-feira, 9, e começar a diminuir entre terça e quarta, dias 10 e 11.

O avanço de uma frente fria reforça a possibilidade de temporais isolados com fortes rajadas de vento e eventual queda de granizo.

“A instabilidade meteorológica é provocada por uma frente fria semi-estacionária, que mantém a previsão de chuvas intensas até segunda-feira (9), com riscos elevados para deslizamentos e alagamentos em diversas áreas”, informou a Defesa Civil.

Ao longo do sábado, a chuva ocorre de forma persistente, especialmente entre as regiões do Grande Oeste, Vale do Itajaí, Planalto Norte e Litoral Norte, onde são esperados os maiores volumes acumulados de chuva.

No domingo, 8, e na segunda-feira, 9, permanece o tempo nublado e chuvoso em grande parte do estado, principalmente nas áreas da divisa com o Paraná.

Na área entre o Litoral Sul e a Grande Florianópolis, a chuva também vai permanecer de forma frequente, porém são esperados volumes um pouco menores, variando entre 60 e 80 mm com pontuais em torno de 100mm. O risco é moderado para ocorrências associadas a chuva intensa e volumosa, como alagamentos e enxurradas.

Para a segunda-feira, 9, a previsão é que a chuva diminua em parte, principalmente nas áreas próximas ao Rio Grande do Sul. Nas demais regiões, ainda deve haver maior cobertura de nuvens e condição para chuva pontualmente intensa.

