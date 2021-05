Fortemente armado, ‘Rambo’ belga é procurado após protesto contra lockdown

O soldado Jurgen Conings, de 46 anos, está sendo procurado pelas polícias belga e alemã após desertar de seu quartel na Bélgica, na segunda-feira (17). De acordo com as autoridades, o homem está fortemente armado e fugiu depois de ameaçar o virologista Van Ranst, que defende medidas de restrição para o combate à Covid-19, como o lockdown.

Cerca de 400 policiais foram deslocados para a floresta do Parque Nacional Hoge Kempen, em Dilsen-Stokkem, a procura do soldado apelidado pela imprensa internacional de “Rambo”. O local foi fechado para o público e as autoridades pediram para que caso o homem seja avistado que informe a polícia e não se aproxime dele.

Conforme o jornal britânico Daily Mail, antes de fugir, o soldado teria deixado anotações nas quais afirma que “não poderia mais viver em uma sociedade onde políticos e virologistas nos tiraram tudo”. Na terça-feira (18), os policiais localizaram o carro do soldado com quatro lançadores de mísseis e algumas munições.

“Há indícios de que ele é violento e, nas últimas 24 horas, surgiram evidências de que o homem representa uma ameaça grave”, disse o ministro da Justiça, Vincent Van Quickenborne, ao VTM Nieuws. Segundo as investigações, Conings estaria armado com uma submetralhadora FN P90 e uma pistola. O virologista ameaçado pelo soldado foi colocado em um local seguro com sua família.

Ainda de acordo com o Daily Mail, ao menos 30 soldados com opiniões de extrema direita estão sendo monitorados pela autoridades da Bélgica, e o suspeito é considerado um deles.

