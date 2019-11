Forte terremoto gera alerta de tsunami na Indonésia

ROMA, 14 NOV (ANSA) – Um terremoto de magnitude 7.1 na escala Richter sacudiu nesta quinta-feira (14) o Mar das Molucas, no litoral da Indonésia, e gerou um alerta de tsunami.

Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), o sismo ocorreu 138 quilômetros a noroeste de Kota Ternate, a 45,1 quilômetros de profundidade.

As autoridades dos EUA alertaram para o risco de ondas gigantes no país asiático. A Indonésia fica no chamado “Anel de Fogo do Pacífico”, região de intensa atividade sísmica e vulcânica.

(ANSA)