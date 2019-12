Forte temporal no Rio ‘escureceu’ cidade no meio do dia

O dia virou noite no Rio nesta segunda-feira, 23, por volta das 14h30, e o Centro de Operações das prefeitura carioca decretou estágio de atenção por causa de forte temporal que inundou diferentes pontos da capital fluminense.

A chuva caiu com mais força nas zonas norte e Centro. Com a luz do dia encoberta pela tempestade, motoristas ligaram os faróis dos carros em plena tarde, e várias ruas ficaram alagadas em poucos minutos. Há ainda notícias de queda de árvores em alguns bairros.

Até o meio da tarde, porém, a prefeitura não tinha registrado acidentes graves na cidade. Às 14h41 o Aeroporto Santos Dumont foi fechado para pousos e decolagens, o que durou cerca de 30 minutos. No Centro, o alagamento chegou a interromper totalmente o tráfego do VLT, mas as linhas 1 e 3 logo voltaram ao normal. A linha 2 seguiu parada.

No Hospital de Bonsucesso, a água entrou pelo ar condicionado da enfermaria. As fortes pancadas de chuva fizeram disparar as sirenes de alerta em comunidades como o Complexo do Alemão. No centro de comércio popular Saara, a chuva atrapalhou as compras da véspera de Natal, com as ruas alagadas afugentando o público.

Os bairros mais afetados foram Jacarepaguá/Tanque, Ilha do Governador, Grande Méier, São Cristóvão e Tijuca, informou o Centro de Operações do Rio. Houve registro de ruas alagadas em todas as regiões da cidade e na Baixada Fluminense, região atingida por uma chuva de granizo no domingo (22). Ainda pode chover forte na noite desta segunda-feira (23) e na madrugada de terça-feira (24).