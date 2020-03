Forte queda do PIB de Singapura, sinal ruim para a economia mundial

O Produto Interno Bruto (PIB) de Singapura registrou contração de 2,2% em ritmo anual no primeiro trimestre devido à pandemia do novo coronavírus, o pior resultado desde a crise financeira de 2008 deste indicador chave na Ásia, de acordo com as estatísticas publicadas nesta quinta-feira.

Na comparação com o trimestre anterior, a economia de Singapura recuou 10,6%, anunciou o ministério do Comércio.

A economia de Singapura é frequentemente a primeira a dar sinais de fragilidade em uma crise, mas também a primeira a registrar recuperação.

Os confinamentos e outras medidas para evitar a propagação do novo coronavírus impostas por muitos países abalaram a economia mundial, que pode afundar em um longo período de recessão, alertam os analistas.

E a cidade-estado, que é uma plataforma aérea, um eixo comercial e um centro financeiro chave na Ásia, parece ser uma das primeiras a sofrer quando o comércio mundial paralisa. Antes da pandemia, Singapura sofreu o golpe da guerra comercial entre Estados Unidos e China.

Os dados do primeiro trimestres de Singapura representam a pior contração desde 2009, em plena crise financeira mundial, quando o país do sudeste asiático registrou sua última recessão. O ministério do Comércio revisou a projeção de queda anual do PIB para algo entre 1% e 4% (antes calculava um resultado entre -0,5% e -1,5%).

O ministério destaca um “grau de incerteza importante” sobre a gravidade e a duração da epidemia, mas considera provável o aumento do nível de risco.

Os dados trimestrais do PIB são estimativas que o governo pode ser obrigado a atualizar.

Singapura adotou medidas drásticas para conter o vírus, proibindo o acesso ao território e aos não residentes, inclusive para o tráfego aéreo, esta semana.

A cidade-estado registra 631 casos de pessoas infectadas pela COVID-19, incluindo duas mortes.