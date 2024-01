Forte inverno atrapalha primárias republicanas em Iowa

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 13/01/2024 - 17:25 Para compartilhar:

Os últimos esforços dos candidatos às primárias republicanas na segunda-feira em Iowa, o primeiro evento eleitoral do ano nos Estados Unidos, foram prejudicados neste sábado (13) pelo duro inverno, que causou uma cascata de cancelamentos de voos e obstruções no tráfego.

O grande favorito, o ex-presidente Donald Trump, cujos comícios no sábado neste estado do Centro-Oeste foram cancelados, assegurou em uma mensagem gravada aos eleitores republicanos que chegaria “no sábado à tarde” para os dois últimos dias de campanha.

A equipe do ex-presidente convocou um evento virtual para noite.

A onda de frio que atinge todo o estado, qualificada como “perigosa” pelas autoridades americanas, é “talvez algo bom porque nossos seguidores estão mais motivados do que nunca”, afirmou Trump.

As temperaturas na capital, Des Moines, rondaram os -17°C neste sábado e esperava-se que caíssem mais 10 graus durante a noite.

As ruas estavam desertas, com exceção do pessoal trabalhando nas operações de remoção de neve, conforme verificado por jornalistas da AFP.

A maioria dos voos que deveriam transportar milhares de jornalistas, ativistas e voluntários de campanha foram cancelados ou redirecionados para estados vizinhos.

A ex-embaixadora dos Estados Unidos na ONU durante a presidência de Trump, Nikki Haley, realizou dois eventos no estado neste sábado.

O governador da Flórida, Ron DeSantis, por sua vez, programou um comício para a tarde em Des Moines.

O político de 45 anos, que atualmente ocupa o terceiro lugar nas pesquisas republicanas, espera poder reduzir a forte vantagem de Trump nas pesquisas.

Trump, que enfrenta quatro processos judiciais, um deles por tentar reverter ilegalmente os resultados das eleições de 2020, conta com uma vitória contundente em Iowa para iniciar uma dinâmica que o permita ser rapidamente designado como o rival republicano do presidente democrata Joe Biden em novembro.

Seu círculo instou as autoridades locais a fazerem todo o possível para “facilitar o desenvolvimento da votação” na segunda-feira à noite.

A tempestade de inverno transcende Iowa e causou várias mortes e deixou centenas de milhares de lares sem eletricidade em todo os Estados Unidos.

Um dos aeroportos da terceira maior cidade do país, Chicago, esteve fechado na sexta-feira devido à neve e ao gelo. Centenas de voos foram suspensos em toda a região e cerca de 2.000 em todo o país.

