Forte chuva derruba trecho de rodovia, arrasta carros e deixa mortos em Sergipe

As chuvas que atingem o estado de Sergipe fizeram ao menos duas vítimas na madrugada deste domingo, 12, quando parte da rodovia SE-438 cedeu na cidade de Capela. Uma pessoa segue desaparecida.

Parte da rodovia cedeu levando dois veículos na enxurrada. Segundo o coordenador da Defesa Civil de Capela, Fernando Souto, o motorista de um dos deles, que estava sozinho no carro, conseguiu escapar após se agarrar a uma árvore e esperar a água baixar.

Na tarde deste domingo a Defesa Civil afirmou ter encontrado três corpos dentro de um carro, mas posteriormente confirmou que foram encontradas duas mulheres identificadas como Flávia Silva e Adriana Vieira. O outro ocupante do carro, que segue desaparecido, foi identificado como Bruno Andrade. Os três são da mesma família e de acordo com informações do G1, estavam retornando após fazer a liberação do corpo de um familiar que havia morrido em um hospital de Aracaju.

Mais de 300 mm de chuva na região

A média de chuva considerada normal no período varia de 40 a 50 milímetros (mm). Entre sexta e sábado houve o acumulado de 187 milímetros em Capela e mais de 120 mm no intervalo das últimas 24h. O governador Fábio Mitidieri (PSD) convocou o Comitê de Gerenciamento de Crise para uma reunião com todos os órgãos envolvidos, a fim de realizar um monitoramento em todo o estado e executar todas as medidas necessárias de atendimento à população. Será realizado estudo para implantação de ponte no local.

“Aqui é uma rodovia antiga, na qual havia manilhas que não suportaram a força da água. Registramos mais de 180 milímetros de chuva em Capela na sexta e no sábado, que é um volume muito grande. Foi uma fatalidade da natureza, mas toda equipe está aqui preparada para atuar. Substituiremos essas manilhas por uma ponte com maior suporte de trafegabilidade”, disse o governador.

Na sexta-feira a Defesa Civil estadual havia emitido um alerta de probabilidade de chuvas moderadas a intensas, com raios, trovões e ventos fortes em todo o estado, para as 72 horas seguintes.