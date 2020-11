Forte aliada de Trump, Arábia Saudita felicita Biden por vitória

RIADE, 9 NOV (ANSA) – O rei da Arábia Saudita, Salman bin Abdulaziz Al-Saud, e o príncipe, Mohamed bin Salman, parabenizaram o democrata Joe Biden por sua vitória nas eleições presidenciais dos Estados Unidos deste ano.

O governo de Riad, ao lado de Israel, é um dos principais aliados do presidente atual do país, Donald Trump, que foi derrotado nas urnas. A família real, por exemplo, apoiou publicamente a postura do republicano contra o Irã e a retirada do país do acordo nuclear firmado pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas e a Alemanha com Teerã.

Por sua vez, Trump manteve o apoio aos sauditas mesmo com a polêmica campanha militar liderada por Riad contra o Iêmen e no assassinato do jornalista crítico ao governo Jamal Khashoggi, morto dentro do consulado da Arábia Saudita em Istambul, na Turquia.

Israel já havia felicitado Biden neste domingo (7). Porém, o republicano continua se recusando a aceitar a derrota para o democrata e a dizer que fará uma “guerra legal” na Suprema Corte para permanecer no cargo. (ANSA).

