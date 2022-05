Fortaleza x Fluminense: saiba onde assistir ao duelo pelo Brasileirão Equipes se enfrentam no próximo domingo, às 16h, no Castelão, pela sétima rodada da competição nacional

Em recuperação com Fernando Diniz, o Fluminense segue a maratona fora de casa e terá o Fortaleza pela frente na sétima rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes se enfrentam no Castelão no próximo domingo, às 16h, após os jogos válidos pelas competições da Conmebol (Libertadores e Sul-Americana).







Os donos da casa tentam se recuperar no Campeonato Brasileiro depois de conquistar apenas um ponto em cinco partidas e ocupar atualmente a lanterna da competição. Há um jogo atrasado ainda, o clássico com o Ceará. Já o Fluminense está em 12º, com oito pontos, e vem melhorando depois de um início instável.

A partida terá transmissão da Globo e do Premiere, além do tempo real do LANCE!. O Fortaleza já vem realizando a venda de ingressos nos últimos dias com valores a partir de R$ 10.

Veja as informações do jogo:

FORTALEZA X FLUMINENSE

Data/Hora: 22/05/2022, às 16h

Local: Arena Castelão, Fortaleza (CE)

Árbitro: Anderson Daronco (FIFA-RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (FIFA-RS) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Rafael Traci (SC)

Onde assistir: Globo, Premiere e tempo real do LANCE!