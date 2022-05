Fortaleza x Fluminense: CBF divulga áudio e imagens do VAR com momento do gol anulado de Cano

Horas depois do apito final da vitória do Fluminense sobre o Fortaleza por 1 a 0 na Arena Castelão, a CBF divulgou os áudios do VAR nas decisões dos dois gols anulados da partida. Os lances geraram reclamações dos dois lados. Primeiro, o lado mandante criticou a falta marcada em Yago Felipe na origem da jogada. Depois, os visitantes afirmaram que não havia impedimento de Germán Cano no que seria o segundo gol do Tricolor carioca.





No que gerou mais debate por conta da marcação do impedimento, no momento da revisão Rafael Traci, que comandava o VAR, cita a linha de base no pé do defensor do Fortaleza. Depois, pede para a linha de Cano ir mais para a esquerda, ficando na altura do cotovelo do atacante. No fim, fala “certo?” e avisa a Daronco que houve posição de impedimento.

Após a partida, Diniz avaliou o impedimento como “pessimamente” marcado. O Fortaleza pressionou nos minutos finais, mas não conseguiu marcar o gol de empate.

Gol de Cano pelo Fluminense foi anulado (Foto: Reprodução/CBF)

No lance do gol invalidado de Moisés é possível ouvir Daronco dizendo “vai, pode jogar” quando Yago Felipe pede a falta na origem do lance. Depois que o jogador balança a rede, Rafael Traci pede para voltar no início para analisar o contato.

– Ele segura e não deixa levantar, né? Não deixa levantar.

– Os dois disputam a bola e depois ela vem direto – diz Daronco ao pedir a checagem do lance.

– Se existe a falta, para mim existe a possibilidade do “app”. Para mim os dois disputam embaixo – diz Daronco.

Depois, Traci recomenda a revisão por possível falta na origem. Daronco vai até o VAR e antes de revisar pede para que os jogadores e comissões saiam de perto.

– Olha o braço direito e depois esquerdo que não deixa levantar – diz Traci.

– Ok, Traci. Para mim está em app. Falta lá embaixo, minha decisão é falta e vou anular o gol – finaliza Daronco.

No fim, o Fluminense venceu por 1 a 0 com gol de Luiz Henrique ainda aos oito minutos do primeiro tempo. Com o resultado, o Flu vai ao sétimo lugar no Brasileirão, com 11 pontos em sete jogos. Já o Fortaleza permanece na lanterna e ainda sem vencer, somando só um ponto, mas ainda com um jogo atrasado.

Yago foi impedido de levantar em gol anulado do Fortaleza (Foto: Mailson Santana/Fluminense FC)

