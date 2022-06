Fortaleza x Athletico-PR: prováveis escalações e onde assistir a partida do Brasileirão Duelo importante na capital cearense acontecerá no próximo domingo (12)

No próximo domingo (12), às 19h (de Brasília), o penúltimo jogo da 11ª rodada do Campeonato Brasileiro acontecerá na Arena Castelão entre times de lados distintos da tabela: Fortaleza e Athletico-PR.





FORTALEZA

Apesar da notória campanha de superação que foi estabelecida na fase de grupos da Libertadores, a trajetória tímida no Brasileirão causa cada vez mais incômodo no Leão do Pici. Tanto que a empolgação pelo triunfo diante do Flamengo, no fim de semana, foi ofuscada por conta do empate recente diante do Goiás, mantendo a equipe na lanterna com apenas seis pontos conquistados.

ATHLETICO-PR

Por sua vez, o viés do Furacão é de subida na classificação após a chegada do técnico Luiz Felipe Scolari. Com três vitórias nas últimas quatro rodadas, a equipe ascendeu para a terceira posição com 16 unidades, estando somente a três pontos do líder, Palmeiras.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA x ATHLETICO – BRASILEIRÃO

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data e hora: 12/06/2022 – 19h (de Brasília)

Árbitro: André Luiz de Freitas Castro (GO)

Assistentes: Fabrício Vilarinho da Silva e Tiago Gomes da Silva (ambos GO)

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (SP)

Onda assistir: SporTV e Premiere

FORTALEZA (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)

Marcelo Boeck; Landázuri, Titi e Ceballos; Pikachu, Felipe, Hércules, Lucas Lima e Juninho Capixaba; Moisés e Romero.

ATHLETICO-PR (Técnico: Luiz Felipe Scolari)

Bento; Pedro Henrique, Hernández; Khellven e Abner; Christian, Hugo Moura, Pedro Rocha, Terans e Cuello; Pablo.

