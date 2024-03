Fortaleza vence Retrô nos pênaltis e garante vaga na terceira fase da Copa do Brasil

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/03/2024 - 0:14 Para compartilhar:

Chegou ao fim nesta quinta-feira a segunda fase da Copa do Brasil. Na Arena Castelão, o Fortaleza garantiu sua vaga na terceira fase ao eliminar o Retrô-PE, nos pênaltis, por 3 a 2, após ficar no 0 a 0 no tempo normal. Além da classificação, o Fortaleza embolsou R$ 2,2 milhões e é mais um dos 32 times que seguem neste torneio milionário.

A competição ganhará as chegadas de Palmeiras, São Paulo, Grêmio, Atlético, Flamengo, Fluminense, Botafogo e Red Bull Bragantino, classificados à Copa Libertadores. Além deles, o Athletico-PR (vaga pelo Brasileirão), o Ceará (campeão da Copa do Nordeste), o Goiás (campeão da Copa Verde) e o Vitória (campeão da Série B) também entrarão nesta etapa. A data do sorteio dos próximos jogos ainda não foi confirmada pela CBF.

O fato curioso é que dos 20 times da Série A do Brasileiro, apenas o Cruzeiro está eliminado da Copa do Brasil. O maior campeão, com seis títulos, caiu ainda na primeira fase, quando foi derrotado pelo Sousa-PB, por 2 a 0, no interior da Paraíba.

O duelo nordestino começou quente na capital cearense. Quem teve a primeira chance foi o Retrô, com Giva, ex-Santos, tirando tinta da trave de João Ricardo. A resposta do Fortaleza foi imediata. Moisés cruzou rasteiro, mas Pikachu chegou atrasado no lance.

Aos poucos, o time cearense foi tomando conta da partida. Com mais qualidade com a bola nos pés, os donos da casa trocavam passes no campo de ataque, porém não encontrava espaço para finalizar. Na reta final, Paulo Ricardo salvou o Retrô, em dois chutes de Moisés, que era o jogador mais agudo da partida.

Na segunda etapa, o freio de mão seguiu puxado. O Fortaleza tinha mais ímpeto ofensivo, dominava as ações do jogo, mas seguia pecando nas conclusões e, por ora, esbarrando na marcação adversária. O Retrô era totalmente reativo e pouco se expôs, mesmo tendo espaço para os contra-ataques.

Praticamente com 10 jogadores no campo de ataque, o Fortaleza começou a abusar de lançamentos na área e jogadas de linhas de fundo. Já na reta final, Kervin serviu Lucero, que quase da pequena área, isolou. Depois Calebe arriscou de longe e Paulo Ricardo garantiu o empate, levando a decisão para os penais.

Na abertura das penalidades, os goleiros começaram com 100%. O experiente Fernandinho parou no goleiro João Ricardo, enquanto Calebe parou em Paulo Ricardo. Na sequência, Renato Henrique mandou para fora, mas Lucero desperdiçou também. O gol só foi sair na terceira batida, com Edson Lucas e Kervin. Já na quarta, Luisinho isolou e José Welison colocou o Fortaleza em vantagem. Fechando a série, Giva manteve as esperanças do Retrô viva, porém Tinga encheu o pé para classificar o time cearense.

Mais cedo, o Criciúma-SC ficou no empate por 1 a 1 no tempo normal contra o Brasiliense-DF, mas conquistou a vaga nos pênaltis, por 3 a 1. Já o Águia de Marabá-PA teve classificação tranquila e despachou o Capital-TO, por 3 a 0. O Amazonas-AM avançou ao superar o Maringá-PR, por 1 a 0, no Paraná, enquanto o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto, venceu o Anápolis-GO por 2 a 1, com o goleiro Michel defendendo um pênalti, já nos acréscimos.

OS RESULTADOS DE QUINTA-FEIRA:

Brasiliense-DF 1 (1) x (3) 1 Criciúma-SC

São Bernardo-SP 0 x 2 Corinthians-SP

Águia de Marabá-PA 3 x 0 Capital-TO

Botafogo-SP 2 x 1 Anápolis-GO

Maringá-PR 0 x 1 Amazonas-AM

Fortaleza-CE 0 (3) x (2) 0 Retrô-PE

