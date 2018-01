Fortaleza vence o Maranguape e Rogério Ceni mantém os 100% no Campeonato Cearense

O técnico Rogério Ceni ainda não sabe o que é perder no comando do Fortaleza. Depois de estrear em jogos oficial com goleada, o Fortaleza voltou a vence neste domingo, quando derrotou o Maranguape por 2 a 0, na Arena Castelão, em Fortaleza, e manteve os 100% de aproveitamento no Campeonato Cearense.

O jogo deste domingo foi válido pela terceira rodada do Estadual, já que o duelo pela rodada inaugural, contra o Tiradentes, foi adiado para o próximo dia 31. O próximo compromisso do Fortaleza será nesta quinta-feira contra o Iguatu, novamente em casa, na Arena Castelão.

Com um jogo a menos, o Fortaleza, com a segunda vitória, soma seis pontos e ocupa a terceira posição, atrás Iguatu e Ferroviário, que têm sete. Em três jogos, o Maranguape tem apenas um ponto conquistado e é o oitavo colocado.

Esta foi a terceira partida de Rogério Ceni no comando do Fortaleza. Além da vitória no primeiro jogo oficial sobre o Uniclinic, o treinador também treinou o time no amistoso contra o Gama, no Distrito Federal, que terminou em vitória por 3 a 0, no estádio Bezerrão.

Após ser o grande nome da última vitória ao marcar quatro gols, o centroavante Gustavo, mais conhecido como “Gustavol” e que está emprestado pelo Corinthians, não foi tão brilhante desta vez mas deixou a sua marca novamente para selar a vitória do Fortaleza.

Com a bola rolando, o Fortaleza não deu o mesmo show da última rodada, mas não levou sustos e foi muito eficiente nas finalizações. No primeiro tempo, dominou o adversário e abriu o placar em cobrança de pênalti, bem batida pelo lateral-esquerdo Bruno Melo.

No segundo tempo, o melhor ficou para o fim, aos 45 minutos de jogo, no último lance da partida. Gustagol marcou um gol que poderia valer pelos quatro da primeira rodada. Ele recebeu cruzamento de Tinga e acertou uma bela bicicleta para fazer o segundo do Fortaleza e sacramentar a vitória.