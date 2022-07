Fortaleza vence o Cuiabá fora de casa e segue na fuga contra o rebaixamento

Em plena Arena Pantanal, em jogo válido pela 20ª rodada do returno do Campeonato Brasileiro da Série A, o Fortaleza conseguiu um excelente resultado ao derrotar o Cuiabá pelo placar de 1 a 0, golaço de Robson ainda no primeiro tempo. Com o resultado, o Fortaleza foi para 18 pontos e subiu para o 18º lugar. O Cuiabá permanece na 17ª colocação, com 20 pontos.

>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOS

Na próxima rodada, o Cuiabá visita o Fluminense, no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro. Já o Fortaleza recebe o Internacional, na Arena Castelão, em Fortaleza. Ambas as partidas serão disputadas no domingo, dia 07 de agosto.

PRIMEIRO TEMPO

CUIABÁ COMEÇA MELHOR

O Cuiabá fez valer o mando de campo no início da partida e criou as melhores oportunidades nos primeiros 15 minutos. Mas Alesson e Gabriel Pirani acabaram não conseguindo colocar a bola para dentro.

FORTALEZA CRIA PRIMEIRA CHANCE, CUIABÁ RESPONDE

Aos 20 minutos, o Fortaleza tem boa oportunidade com Romarinho após passe de Thiago Galhardo, mas o atacante acabou sendo travado na hora H. O Cuiabá não deixou barato a chance criada pelo Leão do Pici. No minuto seguinte, Rodriguinho recebeu passe de Alesson, mas acabou finalizando em cima de Fernando Miguel e jogando fora uma grande chance de gol.

FORTALEZA INAUGURA O MARCADOR

O jogo ficou lá e cá. E aos 24 minutos, o zagueiro Marcelo Benevenuto acertou um belíssimo passe para Robson, que pegou de primeira na saída do goleiro Walter e inaugurou o placar a favor do Leão do Pici: 1 a 0 para o Fortaleza.

CUIABÁ TENTA, MAS FORTALEZA É MAIS PERIGOSO

Após o gol, o Cuiabá foi para cima atrás do empate. Apesar de várias finalizações, o Dourado levou pouco perigo ao gol do goleiro Fernando Miguel, do Fortaleza. O Leão do Pici também criou suas chances, mas apesar de ter levado mais perigo, não conseguiu colocar a bola para dentro e ampliar o marcador.

SEGUNDO TEMPO

CUIABÁ PRESSIONA

O Cuiabá foi para segunda etapa com tudo para buscar o gol de empate. Os chutes de fora viraram a grande arma do time, mas as finalizações de Rodriguinho e Osorio acabaram sendo defendidas com muita facilidade pelo goleiro Fernando Miguel. Mas quando o goleiro não conseguiu salvar, a defesa tirou, como aconteceu, aos 11 minutos, quando Marcelo Benevenuto evitou o gol de Rodriguinho.

FERNANDO MIGUEL SALVA O FORTALEZA

O Cuiabá continuou intenso na pressão e poderia ter empatado aos 23, só que Gabriel Pirani, após cruzamento de Daniel Guedes, parou no goleiro Fernando Miguel, que fez grande defesa e salvou o Fortaleza.

CUIABÁ FOI PARA O ABAFA, MAS FORTALEZA SE SEGURA NA DEFESA E GARANTE A VITÓRIA

Sem conseguir contra-atacar, o Fortaleza se fechou na defesa a fim de garantir os três pontos. O Cuiabá foi para o abafa e poderia ter empatado em várias oportunidades, mas o Leão do Pici conseguiu segurar a pressão e garantir o importante triunfo em busca da fuga do rebaixamento.

E MAIS:

E MAIS: