Fortaleza vence Corinthians (2-0) e vai à final da Sul-Americana

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 03/10/2023 - 23:38 Compartilhe

O Fortaleza se classificou pela primeira vez à final da Copa Sul-Americana ao derrotar o Corinthians por 2 a 0 nesta terça-feira (3), no Castelão.

Depois do empate em 1 a 1 no jogo de ida em São Paulo, na semana passada, o ‘Leão’ selou a vaga na decisão com os gols de Yago Pikachu (49′) e Tinga (55′).

Com esta classificação, o Fortaleza também se tornou o primeiro clube do nordeste a chegar a uma final de torneio internacional.

O time cearense espera agora o vencedor da outra semifinal, entre LDU do Equador e Defensa y Justicia da Argentina, para conhecer seu adversário na decisão da Sul-Americana, no dia 28 de outubro, em Maldonado (Uruguai).

raa/cb

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias