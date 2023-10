Fortaleza vence Corinthians (2-0) e vai à final da Sul-Americana

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 04/10/2023 - 0:37 Compartilhe

O Fortaleza se classificou pela primeira vez à final da Copa Sul-Americana ao derrotar o Corinthians por 2 a 0 nesta terça-feira (3), no Castelão.

Depois do empate em 1 a 1 no jogo de ida em São Paulo, na semana passada, o ‘Leão’ selou a vaga na decisão com os gols de Yago Pikachu (49′) e Tinga (55′).

Com esta classificação, o Fortaleza também se tornou o primeiro clube do nordeste a chegar a uma final de torneio internacional.

“É difícil falar neste momento, porque fizemos história. Esse era o nosso objetivo”, disse um emocionado Pikachu em entrevista após a partida.

O Fortaleza espera agora o vencedor da outra semifinal, entre LDU do Equador e Defensa y Justicia da Argentina, para conhecer seu adversário na final da Sul-Americana, que será disputada no dia 28 de outubro, em Maldonado (Uruguai).

Depois da vitória dos equatorianos por 3 a 0 no jogo de ida, em Quito, os dois times voltam a se enfrentar nesta quarta-feira na Argentina.

– Cássio salva o Corinthians –

O roteiro do jogo teve algumas semelhanças com o duelo de sete dias atrás em São Paulo, apesar de o Corinthians vir com novo treinador, Mano Menezes, em quem o clube deposita as esperanças para salvar uma temporada turbulenta.

O ‘Timão’ apostou novamente em dar a bola ao adversário, mas desta vez fixou suas linhas mais à frente e tentou atacar o Fortaleza com jogadas armadas em poucos passes.

Com esta estratégia, os paulistas por pouco não surpreenderam os cearenses, fiéis ao estilo ofensivo do técnico Juan Pablo Vojvoda.

Em saída rápida desde o campo de defesa, Fábio Santos deu início à jogada que em três passes deixou Yuri Alberto na cara do gol, mas o atacante chutou em cima do goleiro João Ricardo (20′).

O susto acordou o Fortaleza, acostumado a propor jogo e manter a posse de bola. Yago Pikachu, que substituiu o lesionado Marinho na partida, obrigou o goleiro Cássio a fazer duas grandes defesas (37′ e 45’+1) e levar o Corinthians vivo para o intervalo.

– O bote do ‘Leão’ –

Mas não demorou muito no segundo tempo para o ‘Leão’ dar seu primeiro bote e abrir vantagem. Após bate-rebate dentro da área, a bola caiu nos pés de Pikachu, que mesmo tropeçando conseguiu se recuperar, driblar um adversário e fuzilar Cássio.

Pouco depois, o Fortaleza nocauteou rapidamente o Corinthians com um gol de cabeça do capitão Tinga, após um cruzamento pela esquerda de Bruno Pacheco.

A desvantagem escancarou a dificuldade do ‘Timão’ para propor jogo e sua deficiência ofensiva. Nem as cinco substituições feitas por Mano Menezes mudaram o panorama da partida.

“Temos que pedir desculpas à torcida, é uma derrota dura. Precisamos aceitar o golpe e seguir em frente”, disse Cássio em entrevista pós-jogo.





Agora fora de todas as competições paralelas, o Corinthians concentra todas as suas forças no Campeonato Brasileiro, onde precisa somar pontos para afastar o risco de rebaixamento.

— Ficha técnica:

Copa Sul-Americana – Semifinais – Jogo de volta

Fortaleza – Corinthians 2 – 0

Local: Castelão (Fortaleza)

Árbitro: Andrés Rojas (COL)

Gols:

Fortaleza: Yago Pikachu (49′), Tinga (55′)

Cartões amarelos:

Fortaleza: Tomás Pochettino (28′), Zé Welison (62′)

Escalações:

Fortaleza: João Ricardo – Tinga (cap), Emanuel Brítez, Titi, Bruno Pacheco – Yago Pikachu, Zé Welison (Lucas Crispim 90′), Tomás Pochettino (Pedro Augusto 70′), Caio Alexandre (Lucas Sasha 82′), Guilherme (Imanol Machuca 70′) – Juan Martín Lucero (Thiago Galhardo 90′). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.





Corinthians: Cássio (cap) – Fagner (Bruno Mendez 81′), Gil, Lucas Veríssimo, Fábio Santos (Matheus Bidu 82′) – Maycon, Matías Rojas (Gustavo Mosquito 73′), Gabriel Moscardo (Wesley 60′), Renato Augusto, Ángel Romero (Giuliano 60′) – Yuri Alberto. Técnico: Mano Menezes.

