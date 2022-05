Fortaleza vence Colo Colo (4-3) e vai às oitavas de final da Libertadores

O Fortaleza se classificou em segundo lugar do Grupo F para as oitavas de final da Copa Libertadores-2022 ao derrotar por 4 a 3 em Santiago o chileno Colo Colo, que agora disputará a Copa Sul-Americana ao terminar em terceiro na chave.

A surpreendente vitória do Fortaleza, que pela primeira vez participa da Copa Libertadores, foi conseguida graças aos gols de Silvio Romero aos 3 minutos, Moisés duas vezes (25 e 54 minutos) e Pikachu aos 61.





Pelo Colo Colo, marcaram Juan Martín Lucero (45), Brayan Ceballos (64 gol contra) e Leonardo Gil (80).

O Colo Colo precisava vencer para continuar na Libertadores, mas uma péssima atuação de sua defesa, a expulsão de Jayson Rojas aos 51 minutos e um jogo sólido do Fortaleza, permitiram ao clube brasileiro avançar na Libertadores como segundo do grupo atrás do líder, o River Plate argentino; e deixa o chileno com o prêmio de consolação da vaga na Sul-Americana, enquanto o peruano Alianza Lima ficou em quarto lugar.

Na Libertadores, os dois primeiros de cada grupo se classificam para as oitavas de final, enquanto o terceiro passa a disputar a Copa Sul-Americana contra os líderes das chaves dessa competição.

– Fortaleza surpreende no início –

O estádio Monumental de Santiago, sem público devido ao mau comportamento dos torcedores do Colo Colo na partida anterior contra o River Plate, ficou ainda mais silencioso com o gol que o Fortaleza marcou no primeiro ataque da partida.

Após escapar pela esquerda, Moisés passou a bola para o atacante argentino Silvio Romero que com um toque estranho colocou a bola dentro do gol, longe do alcance do goleiro Brayan Cortés.

Em seu desespero pelo gol de empate, o clube chileno deixou espaços para os contra-ataques do time brasileiro e isso foi aproveitado por Moisés que, após um passe em profundidade, recebeu a bola sozinho e marcou o segundo, consumando a surpresa.

A equipe chilena não desistiu e conseguiu diminuir através do atacante argentino Juan Martín Lucero, antes do final do primeiro tempo.

– Colo Colo fica com menos um –

O Colo Colo desde o início do segundo tempo, partiu para cima da área do Fortaleza, mas no primeiro contra-ataque brasileiro, Moisés ficou livre diante do gol chileno e foi derrubado logo após entrar na área pelo lateral Jeyson Rojas que foi imediatamente expulso pelo árbitro uruguaio Esteban Ostojich.

Com um homem a menos, a defesa do Colo Colo ficou fragilizada, o que foi aproveitado por Moisés que voltou a marcar em mais uma arrancada fazendo 3 a 1 Fortaleza. A última linha chilena voltou a sucumbir após uma série de toques dos brasileiros que conseguiram o quarto gol por meio de Pikachu.

O Colo Colo descontou com um gol contra do zagueiro Brayan Ceballos e se aproximou no placar com outro de Leonardo Gil, mas não conseguiu evitar a eliminação inesperada da Libertadores.

