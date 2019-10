Fortaleza vence Botafogo na reestreia de Ceni e abre vantagem para a degola

A reestreia do técnico Rogério Ceni não poderia ter sido melhor na noite desta segunda-feira. O Fortaleza venceu o Botafogo com gol contra de Marcelo Benevenuto no Castelão e abriu vantagem confortável para a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

O triunfo pela 22.ª rodada colocou o clube cearense no 13.º lugar, com 25 pontos, seis a mais do que o Cruzeiro, clube que abre a zona do descenso. O Botafogo, por sua vez, aparece um posto acima, com 27 pontos, e acumula três derrotas seguidas.

A primeira chance do jogo, porém, foi do Botafogo que viu o gol de Diego Souza ser anulado por causa de impedimento. O clube carioca voltou a assustar, aos 13 minutos, com Cícero que, mesmo de frente para o gol, acertou Marcelo Boeck. O Fortaleza só acordou aos 22 minutos, quando Osvaldo acertou o pé da trave.

Aos 39 minutos, os donos da casa voltaram a ficar no “quase”. Wellington Paulista aproveitou cruzamento de Osvaldo e cabeceou no travessão. Assim, apesar das chances, nada de gols no primeiro tempo.

Na segunda etapa, o Fortaleza chegou a estufar as redes do Botafogo logo aos três minutos com André Luís, mas o VAR apontou impedimento. E o time da casa tanto tentou que marcou. Jackson, aos 15 minutos, fez de cabeça após cruzamento de Juninho. O árbitro, porém, deu gol contra de Marcelo Benevenuto.

Em vantagem, o Fortaleza manteve o ritmo e acertou a trave pela terceira vez. Aos 29 minutos, André Luís finalizou de primeira e parou no poste. O Botafogo não reagiu e sofreu mais uma derrota.

O Fortaleza voltará a campo no próximo sábado, às 17 horas, para um duelo contra o São Paulo, no Pacaembu, na capital paulista, pela 23.ª rodada. No domingo, às 16 horas, o Botafogo fará clássico contra o Fluminense no Engenhão, no Rio.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 1 X 0 BOTAFOGO

FORTALEZA – Marcelo Boeck; Tinga, Quintero, Jackson e Carlinhos; Juninho, Felipe, Edinho e Romarinho (André Luís, depois Marlon); Osvaldo (Felipe Pires) e Wellington Paulista. Técnico: Rogério Ceni.

BOTAFOGO – Gatito; Fernando, Marcelo Benevenuto, Gabriel e Lucas Barros; Cícero (Victor Rangel), Gustavo Bochecha e João Paulo (Léo Valencia); Marcinho, Luiz Fernando (Marcos Vinícius) e Diego Souza. Técnico: Eduardo Barroca.

GOL – Marcelo Benevenuto (contra) aos 15 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – André Luiz de Freitas Castro (GO).

CARTÕES AMARELOS – Felipe, André Luís (Fortaleza); Lucas Barros, Fernando, Eduardo Barroca (Botafogo).

RENDA e PÚBLICO – Não divulgados.

LOCAL – Castelão, em Fortaleza (CE).