Fortaleza vence Alianza Lima (2-0) e entra na briga por vaga nas oitavas da Libertadores

O Fortaleza derrotou o Alianza Lima por 2 a 0 em casa nesta quarta-feira, em partida da quinta rodada do Grupo F da Copa Libertadores da América-2022, e entrou na luta para avançar às oitavas de final.

Moisés abriu o placar aos 16 minutos e Yago Pikachu fez o segundo gol aos 80 minutos na partida disputada no Estádio Nacional de Lima, que terminou com o anfitrião eliminado e prolongando sua série negativa de 10 anos no torneio.





A quinta rodada será encerrada por River e Colo Colo nesta quinta-feira em Buenos Aires.

Com um pé na segunda fase, o argentino River Plate lidera o Grupo F com 10 pontos, seguido pelo chileno Colo Colo e Fortaleza com 7, e Alianza com apenas um.

Na última rodada do Grupo F, o Alianza vai visitar o River no dia 25 de maio em Buenos Aires enquanto o Colo Colo vai receber o Fortaleza em Santiago.

