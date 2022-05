Fortaleza vence Alianza Lima (2-0) e entra na briga por vaga nas oitavas da Libertadores

O Fortaleza derrotou o Alianza Lima por 2 a 0 em casa nesta quarta-feira, em partida da quinta rodada do Grupo F da Copa Libertadores da América-2022, e entrou na luta para avançar às oitavas de final.

Moisés abriu o placar aos 16 minutos e Yago Pikachu fez o segundo gol aos 80 minutos na partida disputada no Estádio Nacional de Lima, que terminou com o anfitrião eliminado e prolongando sua série negativa de 10 anos no torneio.





A quinta rodada será encerrada por River e Colo Colo nesta quinta-feira em Buenos Aires.

Com um pé na segunda fase, o argentino River Plate lidera o Grupo F com 10 pontos, seguido pelo chileno Colo Colo e Fortaleza com 7, e Alianza com apenas um.

Na última rodada do Grupo F, a equipe peruana vai visitar o River no dia 25 de maio em Buenos Aires enquanto o Colo Colo vai receber o Fortaleza em Santiago.

O Fortaleza tem agora um gol a menos que o Colo Colo (que disputou apenas quatro jogos), mas está na zona de classificação para as oitavas de final da Copa Sul-Americana em sua primeira participação na Libertadores.

– Moisés abre –

O clube brasileiro avisou cedo com uma poderosa cabeçada de Benevenuto aos 4 minutos, mas o goleiro do time da casa Ángelo Campos mandou a bola para escanteio.

O Alianza não atacava com perigo enquanto o Fortaleza insistia e aos 16 minutos Moisés recebeu um cruzamento da direita e finalizou para as redes de Campos.

Após o gol, o time cearense jogou mais tranquilo, mas não deixou de pressionar, enquanto o Alianza partiu para o ataque, ciente de que a derrota o eliminava do torneio.

Por volta dos 30 minutos, o time peruano começou a pressionar com mais força e conseguiu uma série de três escanteios, mas esbarrou em uma sólida defesa brasileira.

– Pikachu garante vitória –

Aos 48 minutos, o Alianza desperdiçou a melhor oportunidade que teve até então, quando o veterano Wilmer Aguirre tocou a bola para o argentino Hernán Barco dentro da área, mas este mandou por cima do travessão.

Aos 54 Moisés contra-atacou pela lateral esquerda e perto da área tocou para a direita para Yago Pikachu que chegava livre, mas foi sua vez de chutar alto demais.

O Fortaleza continuou recorrendo ao contra-ataque, aproveitando-se do fato de que os jogadores do Alianza tentavam pressionar sua área.

Aos 58 minutos, o meia uruguaio Pablo Lavandeira, do time peruano, chutou de fora da área, mas a bola foi por cima.

Aos 65 minutos, Hércules chutou da esquerda para o gol de Campos, mas a bola foi pela linha de fundo.

O jogo passou a ser lá e cá, com ataques e cruzamentos recorrentes da esquerda e contra-ataques rápidos do Fortaleza.

O time brasileiro garantiu a vitória aos 80 minutos, quando um cruzamento da esquerda de Lucas Lima foi enviado para a rede adversária por Yago Pikachu.

Assim, o Fortaleza cumpriu sua tarefa em Lima, embora precise ainda vencer em sua visita ao Colo Colo para avançar às oitavas de final. Além disso, precisa que o clube chileno perca em Buenos Aires nesta quinta-feira.

Já o Alianza chegou a 28 jogos sem vitórias na Copa Libertadores, uma sequência negativa que começou há uma década.

No jogo de ida, em 27 de abril, o Fortaleza venceu o time peruano por 2 a 1.

