Fortaleza terá encontro científico Itália-Brasil

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 29/09/2023 - 13:33 Compartilhe

SÃO PAULO, 29 SET (ANSA) – A cidade de Fortaleza receberá no próximo dia 6 de outubro um encontro científico Itália-Brasil por ocasião da chegada à capital cearense do navio-escola Amerigo Vespucci, que está fazendo um tour pelo mundo para divulgar o “Made in Italy”.

O veleiro italiano ficará em Fortaleza entre 4 e 8 de outubro, antes de seguir viagem para o Rio de Janeiro.

O “Encontro Científico Itália-Brasil: Nos Passos do Amerigo Vespucci, do Mediterrâneo ao Atlântico” é uma iniciativa conjunta da Embaixada da Itália em Brasília e do Instituto de Ciências do Mar (Labomar) da Universidade Federal do Ceará (UFC), com apoio do governo estadual.

Segundo a sede diplomática, o evento será “um marco na colaboração científica” entre os dois países e pode contar com as participações do governador do Ceará, Elmano de Freitas, do capitão do Amerigo Vespucci, Giuseppe Lai, além de outros representantes do estado, da Embaixada e da UFC.

Durante o evento, especialistas italianos e brasileiros de renome discutirão temas relevantes ligados aos oceanos e ao ecossistema marinho, como a disseminação de espécies invasoras, a poluição por microplásticos, programas de monitoramento de longo prazo e a interligação entre economia, clima e meio ambiente oceânico.

O evento é direcionado a pessoas interessadas em ciências marinhas, conservação ambiental e nas relações entre Brasil e Itália e tem o objetivo de fortalecer ainda mais os laços entre os dois países e inspirar ações concretas para a proteção dos recursos submarinos.

O encontro acontecerá no Palácio da Abolição, das 10h às 13h.

(ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias