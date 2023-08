Fortaleza tenta segurar vantagem diante do Libertad para avançar na Sul-Americana

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/08/2023 - 5:30 Compartilhe

Depois de abrir vantagem no jogo de ida, o Fortaleza decide a classificação nas oitavas de final da Sul-Americana na noite desta terça-feira. Desta vez em casa, o time cearense recebe o Libertad-PAR, às 19h, na Arena Castelão, podendo até empatar para seguir vivo no mata-mata do torneio continental.

Porém, caso o time brasileiro perca por um gol de diferença, independentemente do placar, a vaga será decidida nos pênaltis. O Libertad só avança no tempo regulamentar, caso vença por dois gols de diferença. Quem avançar deste confronto irá pegar Red Bull Bragantino ou América-MG nas quartas de final. No primeiro confronto, os brasileiros ficaram no empate por 1 a 1.

Para o duelo, o técnico Juan Pablo Vojvoda contará com um importante retorno para armar o time titular do Fortaleza. Isso porque, o atacante Guilherme, que estava suspenso contra o Bahia, volta a ficar à disposição e tem tudo para começar jogando. No mais, a base será a mesma que venceu o jogo de ida. De qualquer forma, o treinador pediu atenção, mesmo com a vantagem.

“Estamos alertas, sabemos que é uma fase muito dura e complicada, com um adversário que tem um bom jogo em todos os aspectos, que conhece competição internacional e a fase ainda está por definir. Temos que fazer uma partida com muita concentração e fazer nosso melhor jogo”, disse o treinador.

RIVAL

Do outro lado, o técnico Daniel Garnero não tem nenhuma nova baixa para o jogo de volta das oitavas e deve mandar o Libertad com força máxima. Além do Fortaleza, o time paraguaio terá que lidar com mais de 50 mil pessoas torcendo contra.

