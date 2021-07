Fortaleza tenta reencontrar caminho das vitórias para seguir na cola dos líderes

Derrotado em confronto direto pelo Athletico-PR, por 2 a 1, o Fortaleza tentará reencontrar o caminho das vitórias nesta quarta-feira, às 18 horas, contra o América-MG, na Arena Castelão, pela décima rodada, para seguir na cola dos líderes do Campeonato Brasileiro.

O tropeço deixou o Fortaleza na quinta colocação, com 15 pontos. O clube cearense está invicto como mandante – três vitórias e um empate. O rival mineiro, apesar de estar na parte inferior da classificação, vem de uma sequência de quatro jogos de invencibilidade, sendo duas vitórias seguidas, a última sobre o Santos por 2 a 0. O América-MG ocupa o 15.º lugar, com nove pontos.

No Fortaleza, o técnico Juan Pablo Vojvoda terá a volta do zagueiro Quintero, que cumpriu suspensão na rodada passada. Ele brigará pela vaga com Tinga. O meia-atacante Edinho já começou a trabalhar, mas como veio de fora – estava no Daejeon Hana Citizen, da Coreia do Sul -, só poderá atuar em agosto, quando a janela voltar a abrir.

O treinador aproveitou os últimos dias para trabalhar a concentração dos seus atletas, ainda mais no início do jogo. “Devemos trabalhar esse aspecto. O jogo dura 90 minutos, é tão importante o primeiro minuto, como os últimos 10 ou cinco. Vamos trabalhar para corrigir esses erros”, prometeu.

No América, o técnico Vagner Mancini perdeu o meia Bruno Nazário, presente em sete dos nove jogos do time. Ele sentiu uma indisposição e sequer viajou. Marlon (estiramento no ligamento do joelho esquerdo), Ademir (lesão no posterior da coxa direita) e Kawê (com dores no ombro) são desfalques certos.

“Podem esperar entrega. Isso a gente exige do atleta não só nos jogos, mas diariamente no treinamento. Sempre digo a eles que, se você tem um dia a dia saudável, um dia a dia onde você chega ao máximo que pode, certamente no jogo também você vai ter essa entrega”, comentou Mancini.

