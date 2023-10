Fortaleza tenta fazer história diante da LDU na final da Copa Sul-Americana

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/10/2023 - 6:00 Para compartilhar:

O Fortaleza tenta fazer história neste sábado, quando enfrentará a LDU, às 17h, pelo título da Copa Sul-Americana, o que pode vir a ser o primeiro título internacional do clube cearense, representando toda a região nordeste e também o Brasil. O duelo será disputado no estádio ‘Domingo Burgueño’, em Maldonado, no Uruguai.

Para chegar à decisão, o Fortaleza realizou grande campanha. Inicialmente garantiu a vaga na liderança do Grupo H, ainda na primeira fase, deixando para trás San Lorenzo-ARG, Palestino-CHI e Estudiantes de Mérida-VEN. No mata-mata, eliminou clubes tradicionais, como Libertad-PAR, América-MG e Corinthians.

A LDU, de Quito-Equador, estava no Grupo A, a mesma chave do Botafogo-RJ, e garantiu o primeiro lugar. O grupo ainda tinha Magallanes-CHI e Universitário César Vallejo-PER. O time equatoriano ainda despachou no mata-mata Ñublense-CHI, São Paulo, nos pênaltis, e Defensa y Justicia-ARG.

Além de mais experimentado em disputas da Conmebol, o Fortaleza faz boa campanha no Brasileirão, em nono lugar, com 42 pontos. A LDU ocupa a vice-liderança do Campeonato Equatoriano. Diferente do Fortaleza, a LDU é acostumada com torneios continentais, inclusive já foi campeã da Copa Libertadores em cima de um clube brasileiro, o Fluminense, em 2009.

Do lado do Fortaleza, o técnico Juan Vojvoda apostou no mistério e não revelou quem colocará em campo na grande final. A expectativa é que o time seja bem semelhante daquele que eliminou o Corinthians na semifinal.

A principal mudança talvez seja na lateral-esquerda. Escobar parece ter vencido a disputa com Bruno Pacheco e pode iniciar entre os titulares. Nomes conhecidos como os de Thiago Galhardo e Marinho devem ficar como opções no banco de reservas.

“A gente não fala em favoritismo. A gente sabe que é um jogo único, é final. É resolvido no detalhe. Então, a gente deixa esse favoritismo de lado. Quando o juiz apita, os detalhes fazem a diferença. Então, é concentrar nos 90 minutos, fazer nossas tarefas, que as coisas vão acontecer”, disse Bruno Pacheco.

Na LDU, o técnico Luis Zubeldía também tem algumas dúvidas. Ele fechou os treinos para evitar dar armas aos adversários, mas indicou uma briga interna entre os meias Alexander Alvarado e Sebas González.

O principal destaque da equipe é um velho conhecido do futebol brasileiro. Paolo Guerrero, ídolo do Corinthians e com passagens marcantes por Flamengo e Internacional, é a grande esperança de gols do time equatoriano.

O sucesso do treinador é tanto que a LDU projeta renovar com Zubeldía mesmo caso fique com o vice-campeonato da Sul-Americana. “Estamos confiantes. Fizemos uma grande competição e vamos buscar terminar no mais alto lugar. Temos um adversário forte pela frente, mas queremos a taça”, disse o treinador.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias