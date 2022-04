Fortaleza sai na frente, mas cede empate ao Sport no primeiro jogo da final da Copa do Nordeste Equipes fazem duelo recheado de emoção, mas resultado deixa título em aberto para a Arena Castelão

Na Arena Pernambuco, Sport e Fortaleza abriram a decisão da Copa do Nordeste 2022. Apesar da emoção do início ao fim, as equipes ficaram no 1 a 1 no primeiro encontro: José Welison abriu o placar para o Leão do Pici, enquanto Bill igualou para o Leão da Ilha. O resultado deixa o título em aberto o jogo da volta, que será realizado no Castelão, no próximo domingo (03).

DOMÍNIO DO LEÃO E POUCAS CHANCES…

​

O Sport começou na pressão e tentava a todo momento chegar com perigo na área do Fortaleza. Enquanto isso, o Tricolor se fechou na defesa, que trocava muitos passes. Com as duas equipes se estudando a todo momento, a primeira chance só aconteceu aos 15. Após cobrança de escanteio, a bola foi para a área. William Oliveira cabeceou. Jaderson ficou com a sobra e arriscou. No entanto, errou a meta.

A equipe pernambucana continuava a assustar. Aos 22, Landázuri errou o passe. Juba roubou a bola na intermediária, avançando até a área tabelando com Parraguez e finalizou. No entanto, mandou por cima do gol. O Fortaleza conseguiu controlar mais e respondeu apenas aos 27. Na jogada, Zé Welison arriscou de fora da área, mandando sob a meta de Maílson.

SEM GOLS…

​

Na sequência, o Sport tentou com Parraguez, que tentou finalizar, mas foi travado por Titi. O atacante foi o responsável por uma das melhores chances da primeira etapa. Aos 30, depois de um cruzamento na área, o chileno disputou com Capixaba, mas furou na hora de finalizar.

Não conseguindo criar na disputa, o Tricolor de Aço aproveitou as bolas paradas. Aos 34, Lucas Lima cobrou escanteio e mandou na área, depois de bate e rebate. Zé Welison, então, bateu de primeira para o gol, mas Rafael Thyeri interceptou, mandando para fora. Três minutos depois, os visitantes quase marcaram. Capixaba cruzou e Renato Kayzer mandou para Pikachu, que finalizou forte. Maílson, porém, fez a defesa. No final, Ceballos aproveitou falta cobrada por Lucas Lima e mandou por cima do gol.

REAÇÃO DO TRICOLOR

​

Diferente da primeira etapa, o Fortaleza entrou em campo buscando o seu primeiro gol e pressionou os adversários a todo momento. Com isso, em menos de 10 minutos, a equipe teve duas boas chegadas. Landázuri parou na defesa de Maílson, enquanto Robson mandou por cima do gol. Ao mesmo tempo, o Sport sequer conseguiu chegar ao ataque.

Depois disso, os times não conseguiram chegar com tanto perigo, deixando o duelo bem truncado. Após substituições por ambas as equipes, o Fortaleza voltou à intensidade e quase saiu à frente do placar. Aos 29, Lucas Lima cobrou um escanteio bem fechado, mas Maílson salvou a tempo, evitando um golaço.

Após as chances desperdiçadas pelo Tricolor, o Sport reagiu e conseguiu marcar mais. Aos 34, Rafael Thyere quase abriu o marcador da Arena de Pernambuco. Depois de uma cobrança de escanteio, a bola ficou em um bate e rebate na área, quando o zagueiro ficou cara a cara com o goleiro para finalizar, mas errou.

GOLAÇO!

​

O gol, enfim, saiu no final do jogo. Após diversas chances desperdiçadas, Zé Welison balançou as redes. Juninho Capixaba tabelou com Moisés e mandou para o volante, que, de fora da área, arriscou e mandou no ângulo de Maílson.

EMPATE!

Quando o jogo se encaminhava para uma vitória do Fortaleza, o Sport reagiu e deixou tudo igual. Depois de uma cobrança de falta na intermediária, Luciano Juba mandou para Bill, na área, cabecear para o gol, marcando o empate na partida.

FICHA TÉCNICA

SPORT X FORTALEZA

Local: Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata

Data: 31/03/2022 – 21h35 (de Brasília)

Árbitro: Antonio Dib Moraes de Sousa (AB/PI)

Assistentes: Rogério de Oliveira Braga (AB/PI) e Márcio Iglésias Araújo Silva (AB/PI)

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (AB/RN)

Cartões amarelos: Bruno Matias e Ronaldo Henrique (Sport); Robson, Vojvoda e Titi (Fortaleza)

Cartões vermelhos: –

GOLS: Zé Welison (39’/2ºT) (0-1)

SPORT (Técnico: Gilmar Dal Pozzo)

Maílson; Ewerthon, Rafael Thyere, Sabino e Sander; William Oliveira (Bill, aos 43’/2ºT), Bruno Matias (Ronaldo Henrique, aos 19’/2ºT) e Denner (Cáceres, aos 30’/2ºT); Jaderson (Vanegas, aos 0’/2ºT), Parraguez e Luciano Juba.

FORTALEZA (Técnico: Juan Vojvoda)

Max Walef; Landázuri, Ceballos e Titi; Yago Pikachu, Matheus Jussa, José Welison (Ronald, aos 45’/2ºT), Lucas Lima (Romarinho, aos 31’/2ºT) e Juninho Capixaba; Robson (Silvio Romero, aos 21’/2ºT) e Renato Kayzer (Moisés, aos 21’/2ºT).

