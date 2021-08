Fortaleza sai na frente, mas cede ao empate com Juventude Leão ainda perdeu pênalti e desperdiçou oportunidade de se aproximar do líder Atlético-MG

Mais um duelo aconteceu pela 17ª rodada do Brasileirão Série A neste sábado, 21. Dessa maneira, jogando no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, o Juventude recebeu o Fortaleza. Lutando para se aproximar do líder Atlético-MG, o Leão ficou no empate em 1 a 1, além de desperdiçar um pênalti no final do duelo.

SE ESTUDANDO…

Os times começaram mais tranquilos, se estudando a todo momento. Dessa forma, o primeiro susto partiu do Fortaleza. Bruno Melo tentou o cruzamento rasteiro. A bola sobrou para David, que arriscou o chute forte. No entanto, mandou para fora. A resposta veio aos 8. Ricardo Bueno arriscou de bola, mas subiu demais.

LEÃO ARRISCANDO!

Aos 11, mais uma boa chegada para o Fortaleza. Éderson mandou uma bomba de fora da área, mas Carné apareceu para evitar o gol do Leão. Na sobra, David tentou o rebote. No entando, acabou mandando para fora.

EM BUSCA DOS TRÊS PONTOS!

Logo depois, os visitantes conseguiram uma boa chance e saiu o gol do Fortaleza. Crispim bateu escanteio na cabeça de Benevenuto, que mandou para o fundo das redes. Logo depois, aos 22, Crispim levantou a bola na área, mas a defesa do Juventude afastou. Na sequência, o Leão teve duas finalizações, com Felipe e Bruno Melo. Carné defende.

QUASE O EMPATE!

Após a pressão e sufoco, o Juventude conseguiu uma grande oportunidade. Aos 34, Boia ajeitou para Jesus, que arriscou um bom chute. A bola balançou as redes, mas pelo lado de fora. Aos 38, Jesus teve nova chance, mas foi longe. Aos 43, a zaga do Leão afastou o perigo após cobrança de escanteio.

VOLTA MOVIMENTADA!

O jogo retornou do intervalo com bastante movimentação. Logo aos 5, o Fortaleza fez ótima jogada. Assim, a bola chegou para Robson, que isolou. Como resposta, o Juventude apareceu com Bóia, que tentou o rebote de fora da área. No entanto, subiu demais.

TUDO IGUAL!

O panorama do jogo mudou todo aos 25, quando o Juventude conseguiu deixar tudo igual. Após cruzamento de Marcos Vinicios pela direita, Ricardo Bueno completou para o jogo, anotando o 1 a 1.

PRESSÃO JACONERA!

Após deixar tudo igual no marcador, o Juventude aumentou a sua pressão e quase conseguiu a vira. Aos 30, Chico arriscou, mas Boeck ficou com a bola. Na sequência, Sorriso tentou, mas a zaga do Leão cortou. A grande chance aconteceu aos 33, com Bruninho perdendo na cara do gol.

CHANCE DE OURO!

O Fortaleza teve a maior chance de sair com os três pontos aos 38. A bola tocou no braço do jogador do Juventude. O árbitro checou no VAR e marcou o pênalti para o Leão. Bruno Melo foi para a bola, mas mandou na trave do gol de Carné. Sem outros lances, o duelo terminou no 1 a 1.

FICHA TÉCNICA

Juventude 1 x 1 Fortaleza

Local: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Data e hora: 21/08/2021 – 21h (de Brasília)

​Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (SP)

VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)

​Cartões amarelos: Matheus Jesus (Juventude); Felipe (Fortaleza)

Cartões vermelhos: –

Gols: Marcelo Benevenuto, aos 16’/1ºT (0-1) e Ricardo Bueno, aos 25’/2ºT (1-1)

JUVENTUDE (Técnico: Marquinhos Santos)

Marcelo Carné; Michel (Paulo Henrique, aos 25’/2ºT), Vitor Mendes, Didi e William Matheus; Matheus Jesus (Bruninho, aos 27’/2ºT), Guilherme Castilho e Wagner (Marcos Vinicios, aos 16’/2ºT); Paulinho Bóia, Ricardo Bueno e Capixaba (Chico, aos 24’/2ºT).

FORTALEZA (Técnico: Juan Vojvoda)

Marcelo Boeck; Tinga, Marcelo Benevenuto e Bruno Melo; Romarinho (Matheus Vargas, aos 20’/2ºT, Felipe (Luiz Henrique, aos 36’/2ºT), Éderson, Matheus Jussa e Lucas Crispim; Robson (Henríquez, aos 28’/2ºT) e David (Osvaldo, aos 19’/2ºT – Igor Torres, aos 28’/2ºT).

​

