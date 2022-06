Fortaleza recebe Goiás para confirmar reação no Brasileirão

Aliviado depois de ter conquistado a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro, o Fortaleza espera confirmar a sua reação nesta quinta-feira, quando recebe o Goiás, a partir das 20 horas, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), no complemento da décima rodada.

A vitória no último lance sobre o Flamengo, por 2 a 1, em um Maracanã lotado, não tirou o Fortaleza da lanterna, mas fez o time chegar aos cinco pontos e ver uma luz no fim do túnel. Do outro lado está um concorrente direto na luta contra o rebaixamento, apesar do Goiás ser o 12º colocado, com 12 pontos.





Diante da importância do jogo, a torcida do Fortaleza promete lotar a Arena Castelão para empurrar o time rumo a 2ª vitória seguida no Brasileirão. Até a tarde de quarta-feira, mais de 28 mil ingressos haviam sido vendidos antecipadamente.

Apesar de ter vencido o Flamengo, o Fortaleza deve ter cerca de seis mudanças no time titular. O zagueiro Ceballos, o volante Felipe e o meia Lucas Lima retornam de suspensão nos lugares de Landázuri, Matheus Jussa e Ronald, respectivamente.

Autor do gol da vitória no Rio de Janeiro (RJ), o volante Hércules deve entrar no lugar de José Welison. No ataque, Moisés e Silvio Romero voltam ao time titular nas vagas de Romarinho e Robson depois de iniciarem o último jogo no banco de reservas.

No Goiás, o técnico Jair Ventura será forçado a fazer pelo menos três mudanças em relação ao time que iniciou na vitória sobre o Botafogo, por 2 a 1, na última segunda-feira, no Rio de Janeiro. O volante Caio Vinícius e o meia Elvis estão suspensos pelo terceiro amarelo, enquanto os atacantes Matheusinho e Nicolas foram vetados pelo departamento médico. O polivalente Apodi é outra baixa por contusão.

Autor dos dois gols diante do Botafogo, Pedro Raul é o substituto imediato de Nicolas. Nos lugares de Caio Vinícius, Elvis e Matheusinho, o treinador esmeraldino tem Auremir, Fellipe Bastos e Vinícius, respectivamente, como principais opções. A formação, porém, só será conhecida momentos antes da bola rolar na Arena Castelão.