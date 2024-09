Fortaleza recebe Cuiabá para esquecer Sul-Americana e buscar a 12ª vitória seguida no Castelão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/09/2024 - 8:00 Para compartilhar:

Agora focado somente no Campeonato Brasileiro, o Fortaleza volta a campo para a 28ª rodada na tarde deste domingo, a partir das 16h, quando encara o Cuiabá, na Arena Castelão. Após a eliminação na Copa Sul-Americana, o time cearense promete brigar pela liderança nas últimas rodadas e tendo como handicap o fato de ser o melhor mandante, ainda invicto em casa, com 11 vitórias consecutivas.

Na rodada passada, o Fortaleza goleou o Bahia por 4 a 1 e chegou aos 52 pontos, na terceira colocação da tabela. Começou a rodada quatro atrás do líder Botafogo e com oito de vantagem para o São Paulo, primeiro time fora do G-4.

Diante deste quadro positivo, o objetivo é esquecer rapidamente a saída da Sul-Americana, após a derrota por 3 a 0 para o Corinthians sofrida na Neo Química Arena, na última terça-feira.

O técnico Juan Pablo Vojvoda poderá contar com o retorno do lateral-esquerdo Bruno Pacheco, que se recuperou de uma lesão e está em fase de transição física. Sua presença deve ser uma adição significativa para o time, que sentiu sua falta nas últimas partidas devido a uma tendinite.

No entanto, o clube ainda enfrenta algumas preocupações com lesões. O atacante Moisés está lidando com um edema na coxa direita, enquanto Lucas Sasha também apresenta edema na panturrilha direita. Além disso, Santos está em processo de transição após um edema muscular na parte posterior da coxa direita.

Do outro lado, o Cuiabá amarga a vice-lanterna com 23 pontos, cinco atrás do Vitória, primeiro time fora da zona de rebaixamento. Para manter a escrita de nunca ter caído do Brasileirão, tenta quebrar uma sequência de três jogos sem vitória na competição, vindo de um empate por 0 a 0 com o Juventude, uma derrota por 3 a 0 para o Internacional, e um novo empate por 0 a 0, na última rodada, diante do Cruzeiro.

O treinador Bernardo Franco terá de fazer mudanças. O zagueiro Marllon, recuperado de uma fibrose na coxa esquerda, e o atacante Isidro Pitta, que volta após suspensão, estarão à disposição da comissão técnica e devem retornar à titularidade.

Entretanto, o time também enfrenta algumas ausências. O atacante André Luís está tratando uma hérnia de disco, enquanto o volante Filipe Augusto se recupera de uma lesão muscular. Ambos estão em fase final de recuperação e devem voltar a campo nas próximas rodadas.

“A responsabilidade está em nossas mãos, e ainda há muito campeonato pela frente. Precisamos repetir as atuações que nos renderam três pontos. A vitória é essencial para sairmos dessa situação. Embora tenhamos perdido pontos hoje, temos um jogo a menos que pode mudar nossa posição na tabela”, disse o treinador.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA X CUIABÁ

FORTALEZA – João Ricardo; Tinga, Emanuel Brítez, Tomás Cardona e Bruno Pacheco; Pedro Augusto, Zé Welison, Emmanuel Martínez e Pochettino; Marinho e Renato Kayzer (Lucero). Técnico: Juan Vojvoda.

CUIABÁ – Walter; Matheus Alexandre, Marllon (Bruno Alves), Alan Empereur e Ramon; Lucas Mineiro, Fernando Sobral e Lucas Fernandes; Derik Lacerda (Gustavo Sauer), Pitta e Clayson. Técnico: Bernardo Franco.

ÁRBITRO – Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL).

HORÁRIO – 16h.

LOCAL – Arena Castelão, em Fortaleza (CE).