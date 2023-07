Fortaleza recebe Cuiabá com o objetivo de entrar no G-4 do Brasileirão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/07/2023 - 5:00 Compartilhe

O Fortaleza quer entrar no G-4 (classificação direta à Libertadores 2024) e para isso terá que vencer o Cuiabá neste domingo, às 16 horas, na Arena Pantanal, em Cuiabá, pela 15ª rodada do Brasileirão. O confronto deverá receber mais de 35 mil torcedores.

Na última rodada, o Fortaleza venceu o Athletico-PR, por 1 a 0, também no Castelão, e assumiu a sétima posição, com 23 pontos. Um atrás do Fluminense (quarto colocado). Por isso, um resultado positivo poderá deixar o time muito melhor colocado na parte de cima da classificação.

Já o Cuiabá entrará em campo para se distanciar ainda mais da incômoda zona de rebaixamento. O time vem de empate com o Bahia, por 1 a 1, no Mato Grosso, e ficou com 16 pontos.

Quanto aos times, o Fortaleza será obrigado a mexer na formação inicial que vem de vitória. Isso porque o volante Hércules sofreu lesão no ligamento do joelho esquerdo e está fora do restante da temporada. Para o seu lugar, José Welison deverá ser o escolhido por Juan Vojvoda.

Em compensação, o time cearense poderá ter a estreia de duas caras novas: lateral-esquerdo Gonzalo Escobar e o volante Pedro Augusto, ambos recém-contratados e que já foram regularizados junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Eles devem aparecer inicialmente no banco de reservas.

“Na nossa reapresentação, um dos tópicos falado foi a dificuldade de jogar contra o Cuiabá. Perdemos em 2022, em 2021 empatamos sem gols, ainda não conseguimos vencer eles pela Série A. É um time difícil. Dos 16 pontos que eles têm, 10 são fora de casa. É um time que sabe jogar fora de casa”, disse Yago Pikachu em coletiva.

Em relação ao Cuiabá, o técnico português António Oliveira tem um desfalque certo: o meia Ronald, que recebeu o terceiro amarelo na última rodada e cumprirá suspensão automática. Ainda que não estivesse suspenso, ele também não poderia atuar, já que está emprestado pelo próprio Fortaleza.

Como Ronald vinha sendo reserva, a baixa não atrapalha em nada os planos da comissão técnica de repetir a formação e dar sequência aos que já vem atuando. São dois jogos sem derrota e uma melhora no desempenho técnico.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias