Fortaleza perde para LDU nos pênaltis e é vice da Sul-Americana

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 28/10/2023 - 20:10 Para compartilhar:

O Fortaleza foi derrotado neste sábado (28), em Maldonado (Uruguai), para a LDU nos pênaltis (4-3, após empate em 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação) e ficou com o vice-campeonato da Copa Sul-Americana.

O argentino Juan Martín Lucero abriu o placar para o ‘Leão do Pici’ no início do segundo tempo (48′), mas seu compatriota Lisandro Alzugaray empatou para o time de Quito oito minutos depois.

Velho conhecido dos brasileiros, o peruano Paolo Guerrero começou a disputa de pênaltis desperdiçando sua cobrança para a LDU, que na sequência contou com o inspirado goleiro Alexander Domínguez para ficar com o título.

gfe/cl/cb

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias