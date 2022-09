Fortaleza, Natal e Recife poderão ativar 5G a partir da próxima segunda, 5

admin3 01/09/2022 - 13:23 Compartilhe

O grupo da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) que acompanha a limpeza de faixas para ativação do 5G liberou nesta quinta-feira, 1º de setembro, que o sinal seja ligado em Fortaleza (CE), Natal (RN) e Recife (PE) a partir da próxima segunda-feira, 5.

De acordo com a Anatel, até o dia 28 de novembro, quando vence a obrigação prevista no edital do leilão da tecnologia móvel de quinta geração, as operadoras Claro, TIM e Vivo deverão ter no mínimo 63 estações de 5G ativadas em Recife, 33 em Natal e 102 em Fortaleza.

Doze capitais já contam com o sinal em operação: Florianópolis, Palmas, Rio de Janeiro, Vitória, Brasília, Curitiba, São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, Goiânia, Porto Alegre e João Pessoa.

No último dia 18, o conselho diretor da Anatel aprovou mais 60 dias de prazo para a tecnologia começar a rodar em 15 capitais brasileiras.

Agora, elas precisam estar liberadas até 28 de outubro para a ativação do 5G. As operadoras então terão mais 30 dias, podendo ligar o sinal até 27 de novembro.

Fortaleza, Natal e Recife estavam no pacote de capitais que teriam esse prazo extra, mas, agora, poderão ter o sinal operante já a partir de segunda.