Fortaleza massacra o Guarany de Sobral na Arena Castelão

No jogo que sacramentou a 6ª rodada do Campeonato Cearense, o Fortaleza massacrou o Guarany de Sobral por 5 a 0. Agora, a equipe de Ceni retoma a liderança, com 15 pontos. O time de Sobral é o quarto colocado, com 10 pontos.

Na rodada final, o Fortaleza encara o Ceará. O Guarany de Sobral mede forças com o Barbalha. Os jogos acontecem na quarta-feira.

Faltou emoção nos primeiros 45 minutos na Arena Castelão. Visivelmente sem ritmo de jogo, Guarany de Sobral e Fortaleza pouco apresentavam com a bola no pé e os ataques eram discretos.

A situação começou a mudar a partir dos 31 minutos. Na cobrança de escanteio, Edson Cariúns subiu de cabeça e abriu o placar a favor do Fortaleza.

Aos 45 minutos da etapa final o Tricolor ampliou. No cruzamento de Vázquez, Derley entrou de carrinho e mandou para o gol.

Na etapa final o ritmo do jogo foi diferente. Com a vitória praticamente garantida, o Fortaleza trabalhou a posse de bola e era certeiro nos ataques. Em um deles, Romarinho chutou de longe e o goleiro não segurou, 3 a 0.

Nos minutos finais, a sede de gols de Rogério Ceni e Cia não acabava. Com dois novos chutes de fora da área, desta vez com Yuri César e Juninho, o Fortaleza sacramentou os três pontos e a sua goleada.

