Fortaleza lança cinema drive-in para torcida acompanhar os jogos da equipe Ação será realizada em parceria com a Go Dream Fortaleza e tem início nesta quinta-feira

O torcedor do Fortaleza acaba de ganhar mais uma opção para acompanhar os jogos do Leão. Em parceira com a Go Dream Fortaleza, o Tricolor do Pici estreia na próxima quinta-feira (13), no confronto contra o São Paulo, válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, a Arena Go Dream.

A estrutura fica localizada no estacionamento do Centro de Eventos da capital cearense. O cinema drive-in tricolor abrirá os portões uma hora antes do início da partida para que os torcedores encontrem com mais comodidade a sua vaga. Serão permitidas no máximo quatro pessoas por veículo.

‘O drive-in é uma parceria do Fortaleza com a Go Dream. É um projeto nacional, que tem patrocínio da Petrobras, AME e Budweiser. É uma estrutura fantástica, muito bem localizada em um espaço nobre de Fortaleza. O espaço vai contar com um telão de mais de 120m² e toda a infraestrutura que o Centro de Eventos oferece, com banheiros higienizados e amplos. Tudo bem automatizado por aplicativo próprio para evitar aglomerações’, disse Gama Filho, assessor comercial do clube.

‘Vemos isso como uma possibilidade de o torcedor matar a saudade do ambiente do estádio. Claro que não é igual ir ao estádio, mas é uma simulação de algo parecido com o que tínhamos. Em um momento difícil como esse, estamos conseguindo entregar algo importante ao torcedor para tentar preencher esse vazio diante desse novo normal’, completou Gama Filho.

Os sócios-torcedores terão direito a compra de ingressos de forma exclusiva até 24 horas depois do início das vendas. Após esse prazo, os bilhetes estarão disponíveis também para o público em geral. O pagamento será feito pelo aplicativo AME Digital, não havendo venda de ingressos no local.

O ingresso é cobrado por veículo, e a compra é feita através do link bit.ly/driveinleao

Confira os valores:



Sócio (meia solidária): R$ 65

Sócio (meia PCD): R$ 60

Não sócio (meia solidária): 85

Não sócio (meia PCD): R$ 80

Inteira única: R$ 120

