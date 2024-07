Fortaleza faz 3 a 1 no Vitória, amplia sequência positiva e cola no G-6 do Brasileirão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/07/2024 - 23:51 Para compartilhar:

O Fortaleza conquistou a terceira vitória seguida no Campeonato Brasileiro, ao superar de forma tranquila o Vitória, por 3 a 1, na noite desta quarta-feira. Jogando em casa, na Arena Castelão, na capital cearense, venceu com gols de Breno Lopes, Pochettino e Tinga, em duelo válido pela 17ª rodada.

Antes, o Fortaleza já tinha vencido Fluminense (1 a 0) e Flamengo (2 a 1). Além disso, segue invicto em casa após nove jogos, com direito a seis vitórias seguidas. Com 29 pontos, aparece em sétimo lugar.

O Vitória, que já vinha de derrota para o Botafogo, por 1 a 0, segue com 15 pontos. Embora ainda esteja fora da zona de rebaixamento, em 16º, viu o Corinthians alcançar o mesmo número de pontos em 17º. O time paulista, porém, tem um triunfo a menos (4 a 3).

O Fortaleza começou no ataque e teve um pênalti a favor nos primeiro minutos após toque de mão de Wagner Leonardo. Entretanto, o VAR chamou o árbitro para revisão, que anulou a marcação.

Mas aos 24 minutos, o time cearense abriu o placar usando a bola parada. Em falta na esquerda, próximo da linha lateral, Breno Lopes cobrou baixo, a bola passou por todo mundo e entrou.

Apesar de tentar responder, o Vitória não conseguia levar perigo e viu o Fortaleza ampliar o placar aos 38 minutos. Breno Lopes saiu na cara do goleiro e chutou na trave. Ele ficou com o rebote na esquerda e cruzou para a pequena área, encontrando Pochettino, que desviou de cabeça para marcar.

Mesmo com a vantagem segura, o Fortaleza seguiu buscando o ataque no segundo tempo e fez 3 a 0 aos nove minutos. Pochettino cobrou falta na segunda trave, Felipe Jonatan ajeitou e Tinga, embaixo do gol, completou de cabeça.

O gol deu ainda mais tranquilidade ao Fortaleza, que soube controlar muito bem o jogo. O Vitória conseguiu chegar com certo perigo com cabeçada de Wagner Leonardo após cobrança de falta, mas para fora. Aos 44, o gol de honra veio com Zé Hugo, que apareceu na pequena área para completar bom cruzamento de PK.

Os dois times voltam a campo no domingo para a 18ª rodada. Às 11h, o Vitória visita o Grêmio no estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS). Depois, às 16h, o Corinthians enfrenta o Bahia, também fora de casa, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 3 X 1 VITÓRIA

FORTALEZA – João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Felipe Jonatan; Hércules (Lucas Sasha), Matheus Rossetto (Pedro Augusto) e Pochettino (Machuca); Yago Pikachu (Marinho), Lucero e Breno Lopes (Kervin Andrade). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

VITÓRIA – Lucas Arcanjo; Willean Lepo, Bruno Uvini, Wagner Leonardo e Lucas Esteves (PK); Willian Oliveira, Luan Vinícius (Léo Naldi) e Jean Mota (Daniel Júnior); Everaldo (Osvaldo), Janderson e Alerrandro (Zé Hugo). Técnico: Thiago Carpini.

GOLS – Breno Lopes, aos 24, e Pochettino, aos 38 minutos do primeiro tempo. Tinga, aos nove, e Zé Hugo, aos 44 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Brítez, Titi, Hércules e Lucero (Fortaleza). Luan Vinícius e Daniel Júnior (Vitória).

ÁRBITRO – Rafael Rodrigo Klein (RS).

RENDA – R$ 318.838,00.

PÚBLICO – 24.813 torcedores.

LOCAL – Arena Castelão, em Fortaleza (CE).