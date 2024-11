Fortaleza faz 3 a 0 no Juventude e continua em busca dos líderes do Brasileirão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/11/2024 - 20:39 Para compartilhar:

O Fortaleza reforçou o objetivo de correr atrás da liderança do Campeonato Brasileiro ao vencer, por 3 a 0, o Juventude, neste sábado, pela 32ª rodada dentro do estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). Foi a primeira vitória do time cearense na casa do rival gaúcho em confronto na elite nacional.

Mais importante do que derrubar este tabu, a vitória manteve o Fortaleza bem próximo dos líderes, com 60 pontos, em terceiro lugar, atrás do Palmeiras, com 61, e do Botafogo, com 64. O Fortaleza ainda reforçou sua supremacia de não perder para o rival há 15 anos, desde o Brasileiro da Série B de 2009, quando caiu por 2 a 0.

Enquanto o Fortaleza sonha, o Juventude continua em uma posição delicada, em 18º lugar, com 34 pontos, ameaçado de rebaixamento para a Série B. Agora não vence há seis rodadas.

Fábio Matias assumiu o comando do Juventude no lugar de Jair Ventura cobrando comprometimento dos jogadores. Ele armou o time no esquema 4-3-3. De outro lado, com mais opções, Juan Pablo Vojvoda também montou o Fortaleza dentro de suas características ofensivas, no mesmo esquema.

Com mais qualidade técnica, os cearenses começaram rondando a área gaúcha. Mas a principal chance de gol foi do Juventude, aos 19 minutos, num chute de virada de Gilberto e que o goleiro João Ricardo defendeu. Na sequência, Luis Mandaca chutou forte de esquerda e o goleiro defendeu com a mão esquerda.

Aos 22 minutos, momentos de apreensão com o choque de cabeça entre Brítez, do Fortaleza, e Luis Mandaca, do Juventude. O zagueiro cearense levou a pior e precisou ser substituído por Tinga. O time da casa passou a dominar o setor de meio-campo e administrou bem o visitante.

Mas, quando o empate parecia ser o placar do primeiro tempo, o Fortaleza marcou dois gols rápidos, bem parecidos. Após roubada do lado direito, a bola saiu de Martinez para Tinga, que cruzou no outro lado para o chute de primeira de Moisés. A bola entrou no alto. Um belo gol, aos 47 minutos.

O gol desequilibrou o emocional do Juventude, que levou o segundo aos 51 minutos. A jogada começou, de novo, pelo lado direito, de onde saiu um cruzamento rasteiro. Do outro lado, Martinez deu um corte num marcador e rolou para trás para o chute rasteiro de Mancuso. A bola entrou no canto direito do goleiro Gabriel.

No segundo tempo, como esperado, o Juventude se viu obrigado a ir ao ataque, encurralando o Fortaleza em seu campo de defesa. O técnico Juan Pablo Vojvoda reforçou a marcação com a entrada do lateral Bruno Pacheco no lugar do atacante Marinho.

O visitante “soube sofrer”, segurou a vantagem e ficou na espera de ampliar o placar num contra-ataque. A chance surgiu aos 25 minutos, quando Bruno Pacheco desceu pela esquerda e cruzou na pequena área, onde o zagueiro Kuscevic se esticou de carinho para completar para as redes: 3 a 0. A torcida de Caxias do Sul protestou no final, com vaias e gritos de “vergonha, vergonha…”

Pela 33ª rodada, o Juventude volta a atuar em casa, desta vez diante do Bahia, no sábado (9), às 19 horas. No mesmo dia e horário, o Fortaleza volta a Arena Castelão para enfrentar o Vasco.

FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE 0 X 3 FORTALEZA

JUVENTUDE – Gabriel; João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos e Lucas Freitas (Alan Ruschel); Ronaldo (Dudu Vieira), Jadson e Luis Mandaca (Jean Carlos); Lucas Barbosa (Marcelinho), Gilberto (Erick Farias) e Edson Carioca (Gabriel Taliari). Técnico: Fábio Matias.

FORTALEZA – João Ricardo; Brítez (Tinga), Kuscevic e Titi; Mancuso (Yago Pikachu), Matheus Rossetto (Zé Welison), Hércules e Emmanuel Martínez (Pochettino); Marinho (Bruno Pacheco), Lucero e Moisés (Breno Lopes). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

GOLS – Moisés, aos 47, e Mancuso, aos 51 minutos do primeiro tempo; Kuscevic, aos 25 do segundo.

CARTÕES AMARELOS – Ronaldo, Edson Carioca e Zé Marcos (Juventude); Britez e Bruno Pacheco (Fortaleza).

ÁRBITRO – Raphael Claus (SP).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).