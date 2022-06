Fortaleza enfrenta Avaí para tentar deixar a lanterna do Brasileirão

Há quatro jogos sem derrota, mas ainda na lanterna do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza tenta se aproximar da saída da zona de rebaixamento no duelo contra o Avaí, marcado para esta quinta-feira, às 19h, no estádio da Ressacada, em Florianópolis, pela 12.ª rodada. Diferentemente do seu adversário, o time catarinense chega aliviado após vencer o Botafogo por 1 a 0, no Rio de Janeiro.

O Fortaleza vive seu melhor momento no Brasileirão, mas ainda tem apenas sete pontos e está longe de deixar o descenso. O time cearense conseguiu apenas uma vitória em 11 jogos disputados, certamente atrapalhado por disputar, ao mesmo tempo, outras duas competições: Copa Libertadores e Copa do Brasil. Nas duas, o time tricolor está nas oitavas de finais.





O Avaí, por sua vez, deu um fim na série negativa com a vitória diante do Botafogo. O clube catarinense se afastou momentaneamente da zona de rebaixamento e tem 14 pontos, sonhando em alçar voos maiores.

O técnico Eduardo Barroca terá quatro desfalques no Avaí, uma vez que não poderá contar com os suspensos Bruno Silva, Eduardo e Raniele, além do goleiro Douglas, lesionado. No gol, a opção é Vladimir, que já entrou durante o duelo contra o Botafogo. Lucas Ventura e Matheus Galdezani são opções no meio de campo. Já Bressan voltará ao time titular no miolo de zaga, ao lado de Arthur.

No Fortaleza, o técnico Juan Vojvoda não contará com o lateral Yago Pikachu, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Com isso, Landázuri deverá ser escalado no setor, mas existe a possibilidade de Romarinho ser improvisado.

A outra opção é jogar Lucas Crispim para a direita e deixar Juninho Capixaba pelo lado esquerdo de campo. O time ainda terá no ataque uma dupla formada por Romero e Moisés.

“Se eu falar de resultados e posição da tabela, a gente queria estar muito melhor e posições acima, mas se parar para pensar nas oito primeiras rodadas fizemos dois pontos e nos três últimos jogos fizemos cinco pontos. Precisamos de mais e é em cima disso que vamos encarar. Tudo que aconteceu na última semana nos faz ter um calo e experiência para voltar dessa viagem com os três pontos e contando uma história diferente”, espera o goleiro Marcelo Boeck.