Fortaleza e Red Bull Bragantino fazem duelo de meio de tabela na Arena Castelão

Na zona intermediária da tabela do Campeonato Brasileiro, Fortaleza e Red Bull Bragantino medem forças neste sábado, às 18h30, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). Quem vencer o duelo desta 17ª rodada, pode se aproximar e até ingressar no G-6, zona de classificação para a pré-Libertadores. Os dois times têm apresentado um futebol agressivo, o que abre a perspectiva de um bom jogo tecnicamente.

O Red Bull Bragantino aparece mais bem colocado, em oitavo lugar, com 25 pontos, empatado com Fluminense e São Paulo, porém, levando desvantagem no número de vitórias: 6 a 7. O time do interior paulista não vence há três jogos e vem de empate em casa e sem gols contra o Internacional. Já o Fortaleza aparece uma posição abaixo, em nono, com 23 pontos. O time também não vem numa sequência boa, vindo de duas derrotas seguidas, a última para o Palmeiras, por 3 a 1, em São Paulo.

Para esta partida, o técnico Juan Pablo Vojvoda poderá contar com os reforços contratados. Regularizados, o atacante argentino Imanol Machuca e o zagueiro português Tobias Figueiredo estão aptos a estrear pelo clube. Por outro lado, o treinador terá dois desfalques por suspensão: Zé Welison e Brítez. Mas Lucas Sasha deve reforçar o meio de campo, enquanto Dudu deve ser o escolhido para suprir a vaga na lateral direita. A boa notícia é a volta do volante Caio Alexandre, após cumprir suspensão.

O zagueiro Titi, comentou sobre a sequência negativa do clube, mas de olho no futuro: “Sabemos que temos uma sequência de jogos importantes pela frente, nos preparamos muito para chegar nesse momento da temporada, com jogos grandes. Precisamos continuar brigando na parte de cima da tabela. Precisamos pontuar. Será um jogo muito difícil”, disse o defensor.

Do lado do Red Bull Bragantino, o técnico Pedro Caixinha deve manter a mesma formação. O treinador não terá nenhum desfalque por disciplina e nenhum retorno do departamento médico, onde a lista ainda é extensa, com dez jogadores lesionados. A novidade, porém, poderá surgir no banco de reservas. Recém-contratado por empréstimo junto ao Flamengo, o meia Matheus Gonçalves teve seu nome publicado no BID e deve iniciar ser opção no banco de reservas.

Com apenas uma vitória fora de casa – contra o Corinthians – , o zagueiro Nathan comentou sobre a cobrança de Caixinha pelos resultados fora de casa: “O treinador tem frisado bastante nos jogos fora de casa que a gente tem que se impor e mostrar nosso futebol igual mostramos em casa, mas tudo é questão de evolução e trabalho. Estamos trabalhando bem e tenho certeza que no restante dos jogos do campeonato fora de casa, vamos desempenhar melhor para conquistar as vitórias”, afirmou o zagueiro escolhido para a coletiva.

