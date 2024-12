Fortaleza e Internacional fazem o confronto direto pela quarta colocação do Brasileirão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/12/2024 - 4:30 Para compartilhar:

Com vagas garantidas na fase de grupos da Copa Libertadores de 2025 com antecedência, Fortaleza e Internacional se enfrentam na Arena Castelão, neste domingo, às 16h, quando irão acontecer todos os jogos da 38ª e última rodada de forma simultânea. Os dois fazem um confronto direto pela quarta colocação geral do Brasileirão, o que pode garantir um prêmio financeiro ainda maior, para quem terminar na frente.

As duas equipes estão empatadas com 65 pontos, mas o Internacional leva a vantagem no saldo de gols (20 contra 11) e aparece em quarto, enquanto o Fortaleza é quinto. Por isso, o time gaúcho joga pelo empate.

De qualquer forma, quem vencer, terminará na frente do adversário. A recompensa para quem terminar na quarta colocação é a premiação de R$ 41 milhões, enquanto o quinto colocado embolsará R$ 38,5 milhões. O Colorado também tenta terminar na liderança do returno, no qual somou 37 pontos, e está disputando este ‘título simbólico’ com Palmeiras (37) e Botafogo (36).

O Fortaleza, porém, chega em baixa, já que não vence há quatro jogos e vem de duas derrotas seguidas como visitante. Perdeu para o Vitória, por 2 a 0, e na última rodada para o rebaixado Atlético-GO , por 2 a 1. Mas se apega no retrospecto ente em casa, onde continua invicto e com a melhor campanha como mandante. Em 18 jogos, venceu 13 e empatou cinco.

O Internacional, por sua vez, também vem de dois resultados negativos. Fora de casa, vinha embalado por sete jogos sem derrota, mas perdeu por 3 a 2 para o Flamengo no último jogo e depois caiu, por 1 a 0, no Beira-Rio diante do líder Botafogo. Antes, porém, ficou 16 jogos invicto.

O técnico Juan Pablo Vojvoda será obrigado a fazer mudanças na defesa do Fortaleza. O zagueiro Kuscevic levou o terceiro cartão amarelo na rodada passada e agora cumpre suspensão automática. Em contrapartida, Titi retorna ao setor depois de também cumprir suspensão.

Do outro lado, o técnico Roger Machado terá que lidar com uma lista extensa de desfalques para armar o Internacional. As situações mais complicadas são do atacante Wesley, que perdeu o pai em um acidente de moto nesta semana e foi liberado, assim como o volante Tiago Maia, que também está com o pai hospitalizado e por isso, não viajou com o restante do elenco.

Wanderson, que seria titular no ataque por conta dessas baixas, está suspenso pelo terceiro amarelo e também está fora. Assim como o volante Bruno Henrique. No mais, o meia Alan Patrick com uma lesão muscular, também está vetado.

Com isso, a tendência é que o jovem Gabriel Carvalho ganhe a titularidade no meio-campo. Por fim, o zagueiro Rogel saiu com dores da última partida e Clayton Sampaio pode começar jogando. Outras mudanças podem acontecer por opção técnica.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA X INTERNACIONAL

FORTALEZA – João Ricardo; Felipe Jonathan, Brítez, Titi e Mancuso; Hércules, Rossetto e Martínez; Marinho, Lucero e Moisés. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

INTERNACIONAL – Rochet; Bruno Gomes, Rogel (Clayton Sampaio), Vitão e Bernabéi; Rômulo, Fernando, Gabriel Carvalho e Bruno Tabata; Borré e Enner Valencia. Técnico: Roger Machado.

ÁRBITRO – Matheus Delgado Candançan (SP).

HORÁRIO – 16h.

LOCAL – Arena Castelão, em Fortaleza (CE).