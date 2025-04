Fortaleza e Internacional brigam pela liderança do Brasileiro na Arena Castelão

Com o Campeonato Brasileiro ainda no início, Fortaleza e Internacional dividem a liderança com mais cinco times, separados apenas pelos critérios de desempates. Para se manter no topo, a dupla mede forças no domingo, às 20h, na Arena Castelão, pela terceira rodada.

Pelos critérios de desempate, o Internacional aparece à frente do Fortaleza, devido ao saldo de gols: 3 a 2. Ambos somam quatro pontos, enquanto o time gaúcho estreou com um empate por 1 a 1 diante do Flamengo, e chega para a partida com uma vitória por 3 a 0 diante do Cruzeiro.

Já o time cearense venceu o Fluminense, por 2 a 0, na primeira rodada e vem de um empate por 1 a 1 diante do Mirassol, no interior paulista. Corinthians, Ceará, Botafogo, Flamengo e Palmeiras também somam quatro pontos.

Para o duelo, o técnico Juan Pablo Vojvoda procura trabalhar mais o lado psicológico dos jogadores. No Chile, pela Libertadores, o time viveu momentos de tensão quando torcedores do Colo-Colo invadiram o gramado em protesto contra a morte de dois torcedores, em confusão com a polícia, e a partida foi cancelada por falta de segurança.

Entretanto, o treinador não terá desfalques, ao não ser os que estão fora por lesão, casos de Brítez, Breno Lopes, Tinga e Pochettino. Já a novidade é o volante Rodrigo, reforço vindo do Maringá, e que está regularizado.

O CEO do Fortaleza, Marcelo Paz, cobrou punição do Colo-Colo na Libertadores e garantiu o time no domingo contra o Internacional: “A nossa delegação saiu do Chile em voo fretado e jogaremos no domingo contra o Internacional. E espero que haja punição ao time chileno. E tem que ser desportiva. Viemos aqui para jogar futebol de maneira séria, organizada, estruturada, e o que aconteceu foge de qualquer razoabilidade esportiva. A punição tem que ser exemplar”, disse o dirigente.

Do outro lado, o Internacional vive uma lua de mel com a torcida. Sem perder há 16 jogos, vem de grande vitória na Libertadores, contra o Atlético Nacional-COL, por 3 a 0, com três gols de Alan Patrick. Mesmo com a boa fase e o time se comportando muito bem, Roger Machado deve promover um rodízio para a partida, visando o desgaste físico dos atletas.

Os volantes Fernando e Bruno Henrique e o próprio Alan Patrick devem ser preservados. Por outro lado, o zagueiro Victor Gabriel e o meia Gabriel Carvalho devem ser as novidades entre os relacionados.

Roger Machado citou o curto espaço de tempo e falou sobre o desgaste dos atletas para manterem o alto nível: “Com relação ao jogo do Fortaleza, agora a gente começa a medir esses detalhes. Começa a medir a questão das distâncias, de quem está mais desgastado, quem pode ter a vantagem ou não. Para que a gente consiga, de novo, recuperar, encher o tanque e fazer um outro ciclo de alta, que vai nos dar a condição de ficar vivo e buscar conquistar títulos importantes esse ano” disse o treinador.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA X INTERNACIONAL

FORTALEZA – João Ricardo; Kuscevic, David Luiz e Gustavo Mancha; Mancuso, Pol Fernández, Lucas Sasha, Emmanuel Martínez e Diogo Barbosa; Marinho e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

INTERNACIONAL – Anthoni; Aguirre, Rogel (Clayton Sampaio), Vitão e Bernabei; Fernando (Ronaldo), Bruno Henrique e Alan Patrick (Oscar Romero); Wesley, Carbonero (Vitinho) e Valencia (Borré). Técnico: Roger Machado.

ÁRBITRO – Flávio Rodrigues de Souza (SP).

HORÁRIO – 20h.

LOCAL – Arena Castelão, em Fortaleza (CE).