Fortaleza e Grêmio se enfrentam na Arena Castelão por reação no Brasileirão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/06/2024 - 5:00 Para compartilhar:

O Grêmio não conseguiu reagir no retorno do Brasileirão e soma quatro derrotas seguidas. Nesta quarta-feira, às 20h, voltará a campo em visita ao Fortaleza na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), pela décima rodada, no último jogo antes do Gre-Nal. Os cearenses também buscam a reabilitação após uma goleada dolorosa.

Nas últimas quatro partidas na competição, o Grêmio perdeu para Bahia, por 1 a 0, Red Bull Bragantino, por 2 a 0, e Flamengo e Botafogo, ambos por 2 a 1. Com isso, estacionou nos seis pontos e entrou na zona de rebaixamento, em 17º lugar.

O time, entretanto, tem dois jogos a menos, contra o Criciúma e Atlético-MG, pela quinta e sexta rodadas, adiados devido às enchentes do Rio Grande do Sul e ainda sem nova data definida.

O técnico Renato Gaúcho pode fazer mudanças na escalação tanto por questões técnicas, mas também pensando no clássico com o Internacional. Everton Galdino está suspenso e o meia Cristaldo, que atuou em todos os jogos desde o retorno, deve ser poupado. Nathan Fernandes ganhará vaga de JP Galvão no ataque e, regularizado, o zagueiro Rodrigo Caio está à disposição.

Renato Gaúcho pediu paciência ao torcedor e projetou um primeiro turno complicado. “Vou pedir paciência ao torcedor, pois vai ser assim o primeiro turno todo, pela dificuldade de não jogar em casa. Acredito que no segundo turno as coisas vão melhorar pro nosso lado.”

O Fortaleza também está em mau momento no Brasileirão. Perdeu sua invencibilidade para o Bahia, por 1 a 0, e sofreu uma dura goleada na última rodada diante do Cuiabá, por 5 a 0, na Arena Pantanal. Com dez pontos, caiu para a 12ª colocação. As duas derrotas, porém, foram fora de casa. Diante da sua torcida, está invicto com uma vitória e três empates.

O técnico Juan Pablo Vojvoda terá desfalques importantes para montar o time. O zagueiro Brítez e o atacante Renato Kayzer foram expulsos. Na zaga, Titi e Jhonatan são opções, enquanto Kayzer começou no banco.

O lateral-direito Dudu e os atacantes Marinho e Moisés seguem lesionados e são outras baixas. Já o zagueiro Kuscevic e o atacante Kervin Andrade estão com as seleções chilena e venezuelana, respectivamente, para a disputa da Copa América.

Vojvoda pediu força ao elenco para deixar a goleada para trás. “São partidas que acontecem uma vez a cada muito tempo. Aconteceu conosco e temos que ser fortes. Não existe muita análise tática. Mas isso não significa que o Fortaleza não vai reagir daqui para frente.”

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA X GRÊMIO

FORTALEZA – João Ricardo; Tinga, Titi, Cardona e Bruno Pacheco; Matheus Rossetto, José Welison e Pochettino; Yago Pikachu, Lucero e Breno Lopes. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

GRÊMIO – Marchesin; Fábio, Rodrigo Ely, Kannemann e Mayk; Du Queiroz, Pepê e Edenilson; Pavon, Gustavo Nunes e Nathan Fernandes. Técnico: Renato Gaúcho.

ÁRBITRO – João Vitor Gobi (SP).

HORÁRIO – 20h.

LOCAL – Arena Castelão, em Fortaleza (CE).