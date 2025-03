Fortaleza e Fluminense fazem duelo de tricolores na Arena Castelão pelo Brasileiro

Um dos destaques das últimas edições do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza estreia neste sábado, quando recebe o Fluminense na Arena Castelão, às 18h30. O confronto entre os tricolores marca a abertura da principal competição do futebol nacional nesta temporada. Os rivais foram vice-campeões estaduais, um no Ceará e outro no Rio e ainda sonham com melhores dias nesta temporada.

Em 2024, os cearenses conseguiram manter a regularidade apresentada nos últimos anos e terminaram o Brasileiro em quarto lugar, com 68 pontos, 11 atrás do campeão Botafogo. Os cariocas, por sua vez, deixaram a desejar e encerraram a disputa em 13°, com 46 pontos, quatro acima do Athletico-PR, que abriu a zona de rebaixamento e vai disputar a Série B.

O Fortaleza não vive um bom momento. Venceu apenas duas das últimas 10 partidas que disputou e chega para o confronto com um retrospecto de quatro jogos consecutivos sem vitória. Na última quarta-feira, o time treinado por Juan Pablo Vojvoda perdeu por 1 a 0 para o CRB, pela Copa do Nordeste.

“Sabemos que temos de nos recuperar e estamos numa fase ruim. Todo ano não vai ser igual ao outro. Vamos trabalhar, pois sabemos do nosso problema e sabemos também que temos um elenco forte, uma comissão técnica que vai trabalhar ainda mais para encontrar soluções”, afirmou o treinador.

O comandante conta com a volta do zagueiro Kuscevic, que representou a seleção chilena durante a ‘Data Fifa’ e provavelmente será titular ao lado de Titi. Com isso, Gastón Ávila deve iniciar no banco de reservas. O experiente David Luiz, em processo de recuperação de um desconforto muscular no músculo adutor direito, pode ser opção.

O lateral-direito Tinga, vetado contra o CRB por conta de dores na panturrilha direita, tem chance de aparecer na lista de relacionados. O atacante Allanzinho, recém-contratado após se destacar no Ferroviário-CE, já está regularizado e também fica à disposição de Vojvoda.

O zagueiro Emanuel Brítez, o meia Breno Lopes e o atacante Renato Kayzer não estarão disponíveis. Os dois primeiros estão no departamento médico, enquanto o último está com negociações avançadas para assinar com o Vitória.

O meia Jhon Arias, que defendeu a seleção colombiana nas Eliminatórias, reforça o Fluminense na estreia. O atacante Joaquín Lavega, convocado pelo Uruguai, foi liberado no início da semana pelo técnico Marcelo Bielsa e voltou a treinar com os companheiros no CT Carlos Castilho com antecedência.

Contratado junto ao Olímpia, o meia Rubén Lezcano pode ser relacionado pelo técnico Mano Menezes pela primeira vez. O meia chegou ao clube na reta final do Campeonato Carioca e ainda não foi utilizado. Assim como Lavega, ele deve ser opção no banco de reservas.

O técnico, porém, não poderá contar com o volante Otávio, que vinha sendo titular. Ele rompeu o tendão de Aquiles durante atividade realizada no CT Carlos Castilho e não deve voltar a atuar em 2025. Com a sua ausência, o técnico Mano Menezes deve utilizar Hércules, que reencontra o Fortaleza. No início do ano, ele acertou sua transferência para as Laranjeiras após disputar quatro temporadas pelo Leão do Pici.

Desfalque no jogo de volta da final do Campeonato Carioca, o lateral-esquerdo Gabriel Fuentes não viaja com a delegação. Ele segue fazendo tratamento de uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda. Renê deve ser o seu substituto.

Liberado pelo departamento médico depois de dois meses afastado por conta de uma miocardite, Ganso já voltou a treinar. Mas está em processo de recondicionamento físico e não fará seu retorno nesta estreia. A comissão técnica projeta a sua volta para a segunda rodada do Brasileirão. Sem o camisa 10, Lima deve ganhar nova oportunidade.

A lista de desfalques também tem os meias Riquelme Felipe e Isaque. As revelações de Xerém se recuperam de uma entorse no joelho esquerdo e uma lesão no ligamento do joelho direito, respectivamente. O experiente Renato Augusto, que atua no mesmo setor, se recupera de uma cirurgia no ombro esquerdo e também não estará disponível.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA X FLUMINENSE

FORTALEZA – João Ricardo; Eros Mancuso, Kuscevic, Titi e Diogo Barbosa; Pol Fernández, Emmanuel Martínez e Pochettino; Marinho, Lucero e Moisés. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

FLUMINENSE – Fábio; Guga, Thiago Silva, Ignácio e Renê; Hércules, Martinelli e Lima; Arias, Cano e Canobbio. Técnico: Mano Menezes.

ÁRBITRO – Rodrigo José Pereira de Lima (PE).

HORÁRIO – 18h30.

LOCAL – Arena Castelão, em Fortaleza (CE).