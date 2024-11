Fortaleza e Flamengo se enfrentam no Castelão de olho nos líderes do Brasileirão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/11/2024 - 6:30 Para compartilhar:

Em confronto direto pelo terceiro lugar do Campeonato Brasileiro e buscando se aproximar dos líderes Palmeiras e Botafogo na briga pelo título, Fortaleza e Flamengo se enfrentam nesta terça-feira, às 20h, na Arena Castelão, na capital cearense, pela 35ª rodada.

Único mandante invicto do Brasileirão (13 vitórias e quatro empates), o Fortaleza aposta no fator casa para ficar apenas a três pontos dos líderes, que se enfrentam na próxima rodada. O time cearense soma 64, contra 70 de Palmeiras e Botafogo. Além disso, tentar apagar a imagem do empate frustrante que teve com o Fluminense, por 2 a 2, na última sexta-feira.

Já o Flamengo, de Filipe Luís, defende uma invencibilidade de oito jogos (cinco vitórias e três empates) na temporada. A chegada do treinador deu um novo ânimo ao clube, após a saída de Tite, que pode ainda sonhar com o título em caso de vitória.

O retrospecto do confronto é equilibrado. O Flamengo tem 12 vitórias, oito derrotas e três empates. Em um recorte curto, últimos cinco jogos, o Fortaleza venceu três partidas e perdeu duas.

Para a partida, o técnico Juan Vojvoda contará com o retorno de Rossetto, que cumpriu suspensão automática. Com isso, Zé Wilson deve ficar novamente como opção no banco de reservas. Esta é a única mudança esperada pelo treinador, que não terá Pedro Augusto, no departamento médico.

“Quanto à briga pelo título, nosso foco tem que estar no próximo jogo. Nas últimas rodadas, cada time joga muito, pelo título, para estar em Copas (Sul-Americana e pela Libertadores), contra rebaixamento. Nós temos um objetivo importante, queremos sempre estar na parte de cima e agora temos que focar no Flamengo”, disse Vojvoda.

O Fortaleza deve bater o recorde de arrecadação na partida. O time cearense espera embolsar algo em torno de R$ 2,9 milhões, algo que ainda não foi alcançado pelo clube. A expectativa é de um pouco mais de 59 mil torcedores na Arena Castelão, que não terá sua carga máxima por conta do isolamento de segurança.

Do lado do Flamengo, Filipe Luís terá sete jogadores, que ficaram de fora contra o Cuiabá, de volta. Dentre lesionados, selecionáveis e suspensos, estão: os zagueiros David Luiz e Léo Ortiz, o lateral Varela, os meias Gerson e De la Cruz, além dos atacantes Plata e Carlinhos. Gabigol, que havia sido afastado pela diretoria, também tem chances de atuar.

Por outro lado, o zagueiro Fabrício Bruno e o meia-campista Evertton Araújo estão suspensos. As principais dúvidas são do meio para frente. De La Cruz briga por posição com Alcaraz. Já Plata disputa com Gabigol, que é um dos homens de confiança de Filipe Luís.

“Eu penso o seguinte: não vejo outra forma de viver a vida senão dando o melhor, o máximo em tudo. Não é no futebol, não é quando acabar faltando dois jogos e não brigar por mais nada. Esse sou eu. Transmito para os meus jogadores que não permito que eles se relaxem”, disse Filipe Luís.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA X FLAMENGO

FORTALEZA – João Ricardo; Brítez, Kuscevic, Titi (Cardona), Mancuso; Hércules, Martínez, Rossetto; Marinho, Moisés e Lucero. Técnico: Juan Vojvoda.

FLAMENGO – Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, De la Cruz (Alcaraz), e Gerson; Michael, Gabigol (Plata) e Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís.

ÁRBITRO – Anderson Daronco (RS).

HORÁRIO – 20h.

LOCAL – Arena Castelão, em Fortaleza (CE).