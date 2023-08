Fortaleza e Coritiba fazem jogo com interesses distintos pelo Brasileirão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/08/2023 - 4:30 Compartilhe

Depois de vencer o Internacional (1 a 0) e encaminhar a classificação na Copa Sul-Americana contra o América-MG (3 a 1), o Fortaleza recebe o Coritiba, neste domingo, em partida válida pela 21ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O jogo coloca frente a frente dois times que precisam vencer, mas por motivos diferentes na tabela. Ele será disputado no estádio Presidente Vargas porque o gramado do Castelão passa por reforma.

Com 29 pontos, o Fortaleza quer se manter ainda mais perto do G-6, que dá classificação direta para a Libertadores. O time cearense ocupa a oitava colocação e venceu duas das últimas cinco partidas, perdendo as outras três.

O clube defende uma invencibilidade histórica de 18 anos. A última derrota em casa para o time paranaense aconteceu em 2005, por 1 a 0, em partida válida pela primeira rodada do Brasileirão.

O Fortaleza terá um importante retorno. O zagueiro Titi, que ficou de fora após tomar o terceiro cartão amarelo, está de volta e deve começar entre os titulares. Calebe, Pedro Rocha e Hércules estão no departamento médico e são dúvidas, assim como Machuca.

Focado no Brasileiro neste fim de semana, o Fortaleza não nega que as atenções estão no confronto de volta diante do América-MG, pela Copa Sul-Americana. Podendo fazer história como o primeiro time nordestino na semifinal do torneio continental.

A situação do Coritiba é mais complicada. O time chega de derrota para o Flamengo e tem apenas 14 pontos, ocupando a 19ª posição e dividindo a zona de rebaixamento para a Série B de 2024 com América-MG, Vasco da Gama e Santos. Nos últimos cinco jogos, foram quatro derrotas e apenas um triunfo.

Pelo lado do Coritiba, o técnico Thiago Kosloski ainda não poderá contar com o recém-contratado Islam Slimani. O argelino deve estrear na próxima rodada, diante do São Paulo no Morumbi. Outro que não joga é o volante Willian Farias, que se recupera de uma lesão muscular. O possível retorno de do meia Boschilia pode ser uma novidade.

O zagueiro Maurício Antônio está relacionado para o jogo e pode ser uma surpresa no time. Ele estava aprimorando a parte física desde que foi contratado. Depois de cumprir suspensão, o lateral-esquerdo Victor Luis está de volta, enquanto Kaio César é desfalque pelo terceiro cartão amarelo. Os jogadores Liziero e Rodrigo Pinho também ficaram de fora da lista.

“O que me deixa com esperança é que a gente vem performando. Infelizmente estamos pecando no detalhe, e esse detalhe está matando a gente, precisamos resolver isso o mais rápido possível, é isso que tenho tentado resolver durante a semana para que a gente possa, no próximo jogo, conseguir a vitória, que é o nosso objetivo principal”, disse Kosloski após derrota por 3 a 2 em casa para o Flamengo.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias